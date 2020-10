Alonso v přípravě na návrat do F1 bude příští týden testovat

Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso v přípravě na návrat do formule 1 absolvuje v příštím týdnu v Bahrajnu testovací jízdy. Devětatřicetiletý Španěl má v plánu dvoudenní program (4. a 5. listopadu), během něhož bude řídit monopost svého týmu Renault z roku 2018. "Další krok k Fernandovu návratu do formule 1," oznámila stáj na sociálních sítích.

Letos už Alonso vedle jízd na simulátoru formuli 1 řídil. Před dvěma týdny v rámci natáčecího dne odjel zhruba sto kilometrů v aktuálním modelu Renaultu. V Barceloně to byl jeho návrat do kokpitu od listopadu 2018 a přiznal tam, že ještě nějaký čas potrvá, než bude zpátky v bývalé formě. "To auto je momentálně lepší než já," připustil v katalánské metropoli. O tomto závodním víkendu navíc bude s týmem v Imole, aby mohl nahlédnout do jeho chodu.

Alonso se stájí Renault, jež se od příští sezony přejmenuje na Alpine, získal v letech 2005 a 2006 titul mistra světa. Později působil ve Ferrari a McLarenu a po sezoně 2018, jeho sedmnácté v kariéře, královskou automobilovou třídu opustil.