Vteřiny od smrti! Jak záchranáři pomáhali pilotovi z hořícího vozu?

Kolize s ruským závodníkem Daniilem Kvjatem a pak již jen nezadržitelný náraz v rychlosti 221 km/hod. do bariéry. Následuje obrovská exploze. To vše se stalo několik sekund po startu nedělní Velké ceny Bahrajnu.

Jak následující hororové chvíle probíhaly, popsal pro britská média zasahující lékař Ian Roberts. „Když jsme k místu nehody přijížděli, viděli jsme rozpůlené auto a obrovský žár, který z druhé části vozu, kde sedí pilot, vycházel. Snažili jsme se k němu nějak dostat, ale ta výheň byla obrovská. Pak jsem zahlédl, jak se Romain snaží z kokpitu vstát.“

Okamžitě se směrem k němu rozběhl záchranář s hasicím přístrojem. Celý požár uhasit ihned nemohl, ale stačilo to na to, aby aspoň trochu utlumil plameny a Grosjean mohl vstát. Jakmile to bylo možné, natáhl jsem se k němu a pomohl mu přes bariéru,“ pokračoval Roberts.

Vážná nehoda Romaina Grosjeana.

Kamran Jebreili, Reuters

V jak vážné situaci se rodák ze Ženevy ocitl, potvrzují další lékařova slova. „Bylo to neuvěřitelné. Vrak vozu byl tak horký, že se ochrana jeho očí na helmě úplně roztavila. Hledí bylo zcela neprůhledné a zničené. Když se Romain z plamenů asi třicet sekund po explozi vypotácel, byl v šoku, klepal se, ale když se mi povedlo mu sundat helmu, byl schopen komunikovat,“ popsal dramatické okamžiky Roberts.

Děkuju všem!

„Grosjean měl bolesti v nohou i rukou, ale věděl, co se s ním děje. S pomocí kolegů byl schopen dojít do sanitky. Na popáleniny jsme mu okamžitě aplikovali gel a připravili ho k převozu,“ pokračoval lékař.

Grosjean F1 accident - The assistance pic.twitter.com/uTCImfxt4y — koie bee (@koiebee) November 29, 2020

Grosjean byl okamžitě letecky transportován do vojenské nemocnice. Chci vám jen říct, že jsem ok. Díky za všechny vzkazy. Před pár lety jsem nebyl pro (zavedení ochranného rámu) halo, ale teď myslím, že je to to nejlepší, co se ve formuli 1 stalo. Bez toho bych tu teď s vámi nemluvil. Takže děkuju,“ uvedl o několik hodin později na sociálních sítích pilot.

Pokud se vše bude vyvíjet dobře, měl by být Grosjean propuštěn do domácího ošetřování již v úterý.