Statečný Francouz. Týden po děsivé nehodě v kokpitu! V závodě už se ale asi nepředstaví

Šest dnů po děsivé nehodě, po níž se podle svých slov podruhé narodil, se pilot formule 1 Romain Grosjean opět posadil do kokpitu. S obvazy na popálených rukou se vrátil do vozu týmu Haas, s nímž dnešní Velkou cenu Sáchiru absolvuje brazilský náhradník Pietro Fittipaldi a už teď je jasné, že nepojede ani závěrečnou Grand Prix v Abú Zabí, která měla být jeho poslední ve formuli 1. Popálené ruce odletí nakonec z Bahrajnu léčit domů.

"Nemám své obvyklé závodní rukavice, ale sedět tady znovu je vážně skvělý pocit. Jsem šťastný," napsal Grosjean k fotografii na svém instagramu. Před týdnem při Grand Prix Bahrajnu jako zázrakem unikl po půlminutě z hořící formule, která vzplála po nárazu do bariéry.

S popáleninami na rukou strávil tři dny v nemocnici a od propuštění je každý den na závodní trati v Sáchiru. Osobně poděkoval lékaři, záchranářům a hasičům a v sobotu se posadil i do kokpitu.

Konec ve formuli 1? Francouz by chtěl alespoň testovat

Podle nových zpráv je jasné, že nebude závodit ani na závěrečné Grand Prix v Abú Zábí. Loučit s formulí se ale rozhodně nechce. "Zavolám každému týmu a uvidím, jestli mi někdo začátkem roku nabídne soukromý test," řekl.

Mistrovský Mercedes už se nechal slyšet, že by byl ochoten mu přání splnit. "Pokud nám to bude dovoleno a nikdo jiný ze stájí, za které závodil, by mu takovou příležitost neposkytl, uděláme to," reagoval ředitel Toto Wolff. Před angažmá u Haasu Grosjean závodil za Lotus, nynější Renault.