Alonso byl v Abú Zabí nejrychlejší při testování "mladých jezdců"

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso zajel nejlepší čas v dnešním posezonním testování "mladých jezdců" v Abú Zabí. Devětatřicetiletý Španěl nezávodil v F1 dva roky a dostal speciální povolení k účasti v testech před svým návratem do seriálu, v němž bude jezdit za Renault.

Alonso na dráze, na níž o víkendu vyvrcholila letošní sezona mistrovství světa, absolvoval velkou porci 105 kol. "Bylo moc příjemné zase sedět v autě," uvedl vítěz 32 Velkých cen, jehož nejrychlejší čas měl hodnotu 1:36,333.

"Už jsem v přípravě testoval vůz z roku 2018, ale tohle už bylo mnohem vážnější a zažehlo to ve mně soutěžního ducha. Bylo skvělé cítit moderní auto a zažít, co dokáže," dodal Alonso, jenž vybojoval s Renaultem světové tituly v letech 2005 a 2006.

Některé týmy F1 kritizovaly, že zkušený jezdec dostal povolení k testům mezi mladými jezdci. Například Ferrari nesmělo nasadit svého nového jezdce pro příští rok Carlose Sainze ze Španělska, protože se testů nemohli zúčastnit aktivní piloti F1.

Letošní šampion formule 2 Mick Schumacher, jenž vstoupí do královské třídy příští rok, objel v monopostu týmu Haas 125 kol, ale v nejhorším čase. "Hlavní bylo trochu víc pochopit pneumatiky. To se nám povedlo. Cítil jsem se dobře, vím, že je tým spokojený, takže je to fajn," řekl syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera.