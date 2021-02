Syn legendárního Schumachera promluvil. Co řekl o formuli 1 a slavném tátovi?

Do světa formule 1 vstupuje mladý Němec jako šampion F2. Neskrývá, že už se nemůže dočkat okamžiku, kdy to v Bahrajnu na konci března vypukne. „Když v kvalifikaci zvládnete perfektní kolo a vyhrajete závod, tak ten pocit je nepopsatelný. Naplní vás radostí," vykládal nadšeně. „Motoristický sport jde pořád kupředu, vše se neustále zdokonaluje, pro týmy pracují doslova géniové svého oboru. Pracovat s nimi mě láká," svěřil se.

Schumacher ví, že si bude muset zvyknout nejen na velké finance, ale i na obrovský tlak. Je mu jasné, že bude sledovaný na každém kroku. Ví, že hodně času stráví bez své rodiny a nejbližších. S tím ale počítá. „Je jasné, že bude člověk hodně na cestách a rodinu neuvidím tak často, jako kdybych chodil do práce od devíti do pěti od pondělí do pátku," prohlásil bez emocí.

Osobní obeť v podobě pobytu mimo domov je připravený přinést. „Jsem závodník, řidič formule a moje práce je moje vášeň. Sport mě vážně baví a v tu chvíli je snadné něco obětovat a užívat si toho, po čem toužíte," konstatoval Schumacher mladší.

Je mu jasné, že bude také od první chvíle ve světě F1 srovnáván se svým slavným otcem. Ten je považován za jednoho z nejlepších pilotů F1 v historii. Před více než sedmi lety se ale vážně zranil při lyžování a od té doby je v péči lékařů. Na veřejnosti se od té chvíle neukázal a jaký je jeho zdravotní stav se média pouze dohadují. Mick Schumacher tvrdí, že jej úspěchy otce inspirují.

„Samozřejmě vnímám to, co táta dokázal! Pokusím se inspirovat a poučit se," slíbil. „Je známkou prvotřídní kvality, dlouho byl nejlepší. A pro mě to tak je i dál. Obdivuji ho také za jeho lidskou stránku a za to, jak vždy zůstával nohama na zemi. To je něco, čeho si opravdu vážím a s tím také startuji kariéru ve formuli 1," slíbil Schumacher mladší, který bude pilotem stáje Haas.