Změňme svět, doušek po doušku! Nejde o alkohol, Vettel se vzhlédl v Gretě a tasil růžovou

Když změna, tak se vším všudy. Sebastian Vettel přestoupil z červeného Ferrari do zeleného Aston Martinu, jen překvapuje, že na hlavu si nasadil růžovou přilbu. Na rozdíl od týmového kolegy Lance Strolla, který je s monopostem barevně pěkně sladěný, výrazně poutá pozornost. Důvodem je silný ekologický odkaz. Exšampion je novým ambasadorem společnosti BWT, která se věnuje vodě a systémům zaměřeným na její úpravu.

Vybarvil se tak trochu jako Mirek Dušín. Čím víc do něj kvůli tristním výsledkům v poslední etapě angažmá ve Ferrari šili, tím hlouběji začal přemýšlet o světě kolem sebe.

Ze Sebastiana Vettela se postupně stal zanícený ekolog. Má výhodu, že díky nesporné slávě jsou jeho názory slyšet.

„Když jdu o víkendu na procházku do lesa, sbírám odpadky, které tam vidím, a vyhodím je," popsal čtyřnásobný mistr světa v rozhovoru pro německou mutaci časopisu Playboy.

„Během lockdownu jsem strávil mnoho dní doma a nainstaloval si na střechu fotovoltaický systém. Snažím se v malém měřítku přispět svým dílem životnímu prostředí. Naléhavost boje proti změně klimatu stále mnoho lidí nechápe," zdůrazňuje.

Stop plastovým lahvím

Vettel dokonce vychvaluje práci mladé aktivistky Grety Thunbergové. „Myslím, že je velmi, velmi dobré, že se do ulic vydávají tak mladí a odvážní lidé. Až skončí omezení způsobená pandemií, jsem si jistý, že bude pokračovat ve své práci, a tak by to mělo být."

Sebastian Vettel během testů v Bahrajnu. Už s novou helmou a v barvách stáje Aston Martin.

Hamad I Mohammed, Reuters

V souvislosti s jeho aktivitami tedy nepřekvapí, že si narazil na hlavu růžovou helmu, na jejíž zadní stranu umístil heslo „Change the world, sip by sip", které lze přeložit jako „Změňme svět, doušek po doušku". Cílem poselství je snížení produkce oxidu uhličitého CO2 a žádost o podporu veřejnosti.

Třiatřicetiletý Němec bude jako nový ambasador společnosti BWT pomáhat s kampaní, jejímž cílem je dostat pitnou vodu k co možná největšímu množství lidí - přímo ze studní a z kohoutků, ne z plastových lahví. Z mnoha školek a škol chtějí společně udělat zóny bez lahví.

Našli ideálního ambasadora

Zelenější chce být ostatně i formule 1. Nejde jen o postupné zavedení nového paliva, ale také o celkový přístup. Už letos bude v paddocku platit zákaz používání jednorázových plastových lahví.

Přehlídka všech monopostů pro letošní sezonu mistrovství světa formule 1

sntv

„V osobě Sebastiana jsme našli ideálního ambasadora, který může perfektně reprezentovat naši misi, tedy doušek po doušku udělat svět o něco lepším," pochvaluje si zástupce společnosti Lutz Hübner.

„Budoucnost je důležitá a musíme udělat maximum, abychom naši planetu zachránili i pro naše děti a pro mladé lidi," zdůrazňuje Vettel. „Jde o odpovědnost nás všech a pokud se v tomto směru sjednotíme, dokážeme věci změnit."

„Jako závodník formule 1 bych o tématu měl mluvit a můj hlas by měl být vyslechnut. Jsem rád, že jsem našel partnera, který má stejný pohled a stejné cíle. Pokud omezíme množství plastového odpadu, můžeme svět udělat lepším. Doušek po doušku," bere rodák z Heppenheimu roli ambasadora se vším všudy.