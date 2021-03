Lewis Hamilton o autě, motivaci i soupeřích: Red Bull bude letos silné zvíře

Pilot stáje Mercedes Lewis Hamilton vstupuje do svojí patnácté sezóny ve formuli 1. Sedm z nich vyhrál a vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Osmý titul slibovat nechce, jak řekl v několika rozhovorech pro zahraniční média, z nichž je tento sestaven...

Jste před startem sezony nervózní?

Už dávno ne, ale jsem jako vždy plný očekávání, jaká sezona bude. Ta minulá byla tvrdě poznamenaná pandemií, v jejím závěru jsem se nakazil Covidem-19 i já. Naštěstí průběh jsem měl relativně lehký a doufám, že už mi dá pokoj. Moc bych si přál, aby nadcházející sezona byla klidnější, což však v této době nikdo nezaručí. Už jsme se ale naučili se změnami žít.

Od vás se očekává osmý titul mistra světa a další překonávání rekordů, jako je třeba sto vyhraných Velkých cen...

Nikdy jsem tituly nesliboval a za rekordy se nehonil. Je příjemné, když nějakou hranici překonáte, ale není to hlavní motivace.

A tou je?

Chuť pořád závodit, byt nejlepší. Mladých dravců přibývá a mně už je šestatřicet. Přijde čas, kdy mě budou častěji porážet, ale na to nemyslím, pořád se cítím na to, abych vyhrával.

Kdo budou vaši největší soupeři?

Podle testů by to měl být Red Bull. Letos to bude hodně silné zvíře. Mají výborné auto a skvělé řidiče. Uvidíme, kam se posunulo Ferrari. Hlouběji už klesnout nemohlo.

Neříkejte, že nemáte radost z překonání rekordů Michaela Schumachera, o nichž se říkalo, že je nikdo nikdy nepřekoná?

Nenazval bych to radostí, ale hezkým pocitem, že jsem někam posunul hranice. Michael zůstane největším jezdcem v historii, i kdyby neměl žádný rekord.

Co na něm nejvíc obdivujete?

Jeho jezdeckou komplexnost. Závodil v době, kdy měl hodně silnou konkurenci. Auta nebyla technicky tak dokonalá. Musel dát do závodů svoje schopnosti, a ty byly veliké. Rád bych mu to řekl osobně. Přeji mu, aby se uzdravil, chybí nám tady.

Současné vozy jsou dokonalejší a role jezdce menší?

Tak jsem to nemyslel. Pořád musíte umět jezdit, abyste dokázal kvality auta zúročit.

Spekuluje se o tom, že Mercedes po sezoně ubere z rozpočtu a vy půjdete jinam...

Pořád se o něčem spekuluje... Jsme na startu sezony, co bude dál, budeme řešit po jejím konci. Loni se spekulovalo, že oddaluji podpis smlouvy svými vysokými finančními požadavky. Peníze hrají vždycky velkou roli, ale nebyl to hlavní faktor. Smlouvu jsme ladili a hledali prostor si k podpisu sednout. Kdyby mezi mnou a týmem byl nějaký zásadní rozpor, určitě bych v Mercedesu neseděl. Ale já jsem v tomto týmu opravdu spokojený.

S novým monopostem na začátku sezóny také?

Vždycky se řeší nějaké problémy, spíš detaily. Vývoj je přiškrcený, testy omezené, ale všichni jsou na tom stejně. Vyhrát první Grand Prix ještě neznamená získat titul. Ty první závody jsou i o tom, kdo měl víc štěstí, lépe zvládl vyladění vozu pro začátek. Závodů bude, alespoň doufám, přes dvacet. Až se sečtou, ukáže se, kdo byl nejlepší.

