Hamilton má vážného vyzyvatele, změny slibují vzrušující sezonu

I když je letos Mercedes pořád favoritem, má čím dál větší obavy ze soupeřů. Jmenovitě z Red Bullu, který je rok od roku lepším autem s čím dál lepším motorem. A letos pro něj bude naprosto nečekaně závodit také rychlý pilot Sergio Pérez. S Maxem Verstappenem by mohli být silnou dvojicí proti Mercedesu.

„Jezdecky je to obecně vzrušující sezona. Vypíchněme třeba příchod Carlose Sainze do Ferrari vedle superrychlého Charlese Leclerca. Zvedající se McLaren, který od letoška má nejen motory Mercedes, ale také populárního Daniela Ricciarda. Do formule 1 se vrací mistr světa Fernando Alonso, a to s týmem, který byl dlouhá léta znám jako Renault, ale rozhodl se razit budoucnost jako Alpine. V seriálu se opět budou vyskytovat slavná písmena MSC. Mick Schumacher se po zisku titulu formule 2 dostal do formule 1 a jde ve šlépějích svého slavného táty," rekapituluje Tomáš Richter, televizní komentátor na programech Sport1 a Sport2.

Historie slavné značky by vydala na svazek knih

Sebastian Vettel po odchodu z Ferrari zůstává v seriálu, ale nově bude závodit pro tým Aston Martin, jehož historie by vydala na svazek knih. Kanadský podnikatel Lawrence Stroll, otec pilota F1 Lance Strolla, provádí obrovitánskou restrukturalizaci automobilky Aston Martin. Stroll před třemi lety vytáhl z bankrotu tehdejší Force Indii (původní tým Eddieho Jordana, pro kterého v roce 1991 debutoval zelenáč Michael Schumacher). A Stroll svůj nabytý tým přejmenoval také na Aston Martin.

„A tady se dvě linie protínají velmi poutavým způsobem, protože Stroll se dohodl s Vettelem, který se letos stává pilotem týmu Aston Martin. Čtenář si na tyto řádky nejednou vzpomene, až o týmu Aston Martin bude v dalších letech slýchávat více a častěji," prorokuje Richter.

„Zdraví seriálu zajišťují plánované a promyšlené změny. Už příští rok nás čekají nové, sexy vypadající formule. Po letech marných snah se povedlo zavést rozpočtové stropy pro týmy, které se budou postupně snižovat. Obojí přispěje větším šancím pro outsidery a velké týmy už nebudou moci jednoduše využívat svých zdánlivě neomezených finančních zdrojů," přidává komentátor.

Nizozemec Max Verstappen na Red Bullu během tréninku na VC Bahrajnu.

Hamad I Mohammed, Reuters

Pracuje se na motoru budoucnosti

Již nyní se pracuje také na motoru budoucnosti, který má být nejen atraktivní pro formulového fanouška, ale bude smysluplný i pro okolní svět a životní prostředí.

Loni musel šampionát formule 1 kvůli pandemické krizi hodně improvizovat. Do kalendáře přinesla atraktivní závody, z nichž některé byly exotické (ultra-krátký okruh v Bahrajnu), jiné nostalgické (Imola, Turecko), nebo dokonce premiérové (Mugello, Portimão).

„Letos F1 plánuje 23 velkých cen! Ale i letos musí improvizovat, takže se vracíme na Imolu nebo do Portugalska. Letošní sezona, kterou kompletní nabídnou sportovní programy Sport1 a Sport2, se ponese v improvizovaném duchu, ale na houževnatosti soubojů a intenzivních touhách po mistrovských bodech to neubere vůbec nic," láká diváky Richter.