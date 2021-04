Russellova chyba, řekl Bottas. Podle Wolffa se přiblížil Renault Clio Cupu

"Viděl jsem ho, jak se blíží už na začátku roviny, a sledoval jsem, že se následně posunul i doprava. Ze záznamů, které jsem viděl, je jasné, že jsem mu nechal prostor pro dvě auta. On ale místo toho ztratil kontrolu a narazil do mě. Vůbec tedy nechápu, proč tak vyváděl, protože to byla jasně jeho chyba," citoval Bottase server Autosport.com.

Pikantní na celé věci navíc je, že Russell je pilotem akademie Mercedes, jehož barvy Bottas hájí. V minulé sezoně se dokonce oba v jednom týmu potkali, když talentovaný Brit nahradil ve Velké ceně Sáchiru Lewise Hamiltona, jenž tou dobou onemocněl koronavirem.

"Byl to ošklivý incident. Navíc nebyl vůbec nutný. Neměli spolu teď zrovna přátelský rozhovor. Abyste ale tančili tango, musíte na to být dva. Možná je to chyba 50 na 50, nebo 60 na 40... Jen nevím, kterým směrem," řekl i šéf Mercedesu Toto Wolff, ale později naznačil, že se má "Russell pořád hodně co učit."

Russell smacking Bottas on the helmet while Bottas gives Russell the finger

Podle třiadvacetiletého Brita ale byl na vině Bottas a poukazoval na gentlemanskou dohodu mezi jezdci, že se v případě předjíždění s DRS nemá na poslední chvíli trhat volantem. Oba tou dobou mohli mít na tachometru přes 300 km/h.

"Vytáhl jsem se z větrného pytle, a když jsem vyjel zpoza něj, Valtteri se velmi lehce pohnul, což mě dostalo mimo stopu na mokrý povrch. Na suchu je to ještě v pohodě, ale ne na takto vlhké trati. Musíte proto respektovat i tyto podmínky. Ptal jsem se ho tedy, jestli se nás pokoušel zabít, protože jsme jeli oba neuvěřitelně rychle," mínil pro BBC Russell a poukázal i na to, že se jednalo o souboj jen o 9. místo. "Pro něj to neznamená nic, ale provedl pohyb, jako byste v posledním kole bojovali o vítězství. Nevím, proč to provedl. Jinému jezdci by to možná neudělal," přemítal Russell.

Not my day today



Half decent shunt. No points so disappointed. Taking any positives I can from the weekend and move on!

📷 @KymIllman pic.twitter.com/TNln8YypKU — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) April 18, 2021

Ředitelství závodu nakonec nehodu vyhodnotilo jako závodní incident s tím, že Bottas nechal dostatečný prostor, a žádný trest neudělilo. Russell po loňském výpadku nedokončil v Imole ani letošní závod.

"George jsem ještě neviděl. Pořád si ho ale dobírám, že pokud bude odvádět dobrou práci, může být v Mercedesu. Pokud ale ne, bude jezdit Renault Clio Cup. Dnes to bylo spíš blíž Renault Clio Cupu," snažil se nakonec situaci s úsměvem odlehčit Wolff.