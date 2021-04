Prahou se proháněla formule 1, jezdila u Hradu i po Karlově mostu

"Je to hustý. Takhle nastartovanou formuli 1 vidím poprvé v životě. Myslím, že je to v Praze poprvé i naposledy. Je to super zážitek a moc se mi to líbí," řekl na místě ČTK motocyklový jezdec Filip Salač, který se přišel v přestávce mezi závody Moto3 na akci podívat. "Prezentace Red Bullu se mi líbí. Každý příspěvek na sociálních sítích nebo jinde má něco do sebe a je něčím atraktivní. Tohle video z Prahy bude jistě skvělé. Je to skvělé i proto, že je tu spousta památek," řekl Salač.

Mistrovský tým z let 2010 až 2013 propagační akci do posledních chvíle tajil a o jeho návštěvě se fanoušci mohli dozvídat na sociálních sítích až během dnešního rána. Všichni aktéři a novináři se na místě museli prokázat negativním PCR testem. Utajená zůstala informace ohledně pilota. Zdroje kolem týmu jen vyloučily že by šlo o aktuální jezdce MS Maxe Verstappena či Sergia Péreze ani nepotvrdily, že by jím byl někdejší pilot David Coulthard, který pro tým několik videí již natočil.

V dopoledních hodinách vůz RB7, s nímž Sebastian Vettel vyhrál v roce 2011 titul, projel na prvních záběrech po Karlově mostu. Po 10. hodině byl již zvuk osmiválcového motoru slyšet u Pražského hradu, kde zrovna monopost točil před za doprovodu policie další průjezd Hradčanským náměstím. Po následném dešti a výměně pneumatik se pokračovalo sjezdem do historického centra a odpoledne natáčení finišovalo u sochy Franze Kafky nedaleko Staroměstského náměstí

"Pro všechny je to jistě událost, že je formule 1 v Praze v takovýchto zajímavých lokalitách," konstatoval i prezident Autoklubu ČR Jan Štovíček.

Red Bull točil v minulosti propagační spoty v v Kitzbühelu, jeho formule jezdila po poušti, na Floridě po pláži, nebo v Istanbulu po mostě, který spojuje evropskou a asijskou část města. V Česku nebo na Slovensku se možná bude tým pohybovat i v dalších dnech, konkrétní program zveřejněn nebyl.

Naposledy vůz F1 projížděl Prahou v roce 2004, kdy zde exhibiční jízdu po Vysočanech předvedl Rubens Barrichello s ferrari. Do hlavního města v minulosti zavítali i mistři světa Mika Häkkinen, Fernando Alonso a sedminásobný světový šampion Michael Schumacher.