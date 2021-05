Red Bull potvrdil, že přebral Mercedesu dalších pět expertů na vývoj motorů

"Víme, že dosáhneme úspěchu, pouze když přivedeme ty nejlepší a nejbystřejší talenty a poskytneme jim správné nástroje a prostředí, v němž se mohou rozvíjet," řekl BBC šéf týmu Christian Horner.

Vedle Hodgkinsona, který působil v Mercedesu jako vedoucí inženýr a v příštích letech se stane v novém působišti technickým ředitelem celé sekce, se do Red Bullu přesune i Steve Blewett (výrobní ředitel), Omid Mostaghimi (vedoucí elektroniky), Pip Clode (mechanický design), Anton Mayo (vývoj konstrukce spalovacího motoru) a Steve Brodie (šéf skupiny operací spalovacího motoru).

Aktuální situace vnáší mezi oba týmy ještě větší rivalitu. Po úvodních třech závodech MS vede Mercedes v Poháru konstruktérů před Red Bullem o 18 bodů a těsný je i souboj mezi jezdci, kde má Lewis Hamilton náskok na Verstappena osm bodů.

"Abych byl upřímný, čekal jsem, že se nám Red Bull pokusí někoho přetáhnout. Je to jen další bitevní pole, jako na trati, je to součást boje. Musíte to vzít jako sportovec. Sportovně," řekl šéf Toto Wolff s tím, že přesto věří, že jeho tým jde správnou cestou.

Nová motorová sekce Red Bullu by měla týmu pomoci nejen v nejbližších letech, ale také vyvíjet vlastní pohonnou jednotku pro rok 2025, kdy ve formuli 1 vstoupí v platnost nová pravidla.