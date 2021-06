Trapná zkušenost, kál se Hamilton. Při restartu si "vypnul brzdy"

Za trapnou zkušenost označil britský pilot Lewis Hamilton své zaváhání při restartu Velké ceny Ázerbájdžánu, kdy si při nájezdu do první zatáčky nevědomky "vypnul brzdy", vyjel mimo trať a přišel tím nejen o stupně vítězů, ale i vedení v pořadí mistrovství světa. Úřadující šampion z Mercedesu tak nevyužil předchozího defektu svého rivala Maxe Verstappena a poté, co dojel na 15. místě, ztrácí na čelo dál čtyři body.

"Když se ke mně při restartu přiblížil Checo (Pérez), kliknul jsem na přepínač a v podstatě si vypnul brzdy. Následně jsem proto jen zamířil rovně. Moc se všem klukům a holkám v týmu omlouvám. Netušil jsem, že jsem předtím zmáčknul také kouzelný čudlík," řekl Hamilton webu F1.

"Kouzelným čudlíkem" mínil Brit nastavení, které se kvůli vyvážení brzd používá v zaváděcím kole pro zahřívání pneumatik. Před samotným startem se má však vypnout, nicméně Hamilton o něj zřejmě znovu zavadil a tím pádem měl následně u brzd nadměrné předpětí. "Přitom bych přísahal, že jsem ho vypnul," hlásil i do vysílačky.

Zaváhání Hamiltona mrzelo o to víc, že Mercedes nebyl dosud v Baku v nejlepším rozpoložení. V druhém pátečním tréninku se nedostal ani do nejlepší desítky a mechanici přes noc museli udělat řadu změn, aby se Hamiltonův vůz stal zase konkurenceschopným. V kvalifikaci a v závodě se pak Brit držel špičky, když ale mohl využít nehody Verstappena, jenž čtyři kola před koncem odstoupil z vedoucí příčky kvůli defektu a havárii, sám v důležitý moment chyboval.

"Přirozeně je to trapná zkušenost. Všichni jsme makali, abychom se v tomhle závodě vrátili do nejlepší desítky, já do toho dal úplně všechno a pak to na konci takhle ztratím," kál se. Jeho šéf Toto Wolff se ho zastal. "Nenazval bych to chybou. Lewis se jen dotkl tlačítka a nastavení brzd se změnilo. Prostě se ukliknul," řekl Wolff.

Sedminásobný mistr světa Hamilton tak přišel o sérii 54 bodovaných závodů za sebou. Nedařilo se ani jeho týmovému kolegovi Valtterimu Bottasovi, který dojel dvanáctý. Mercedes vyšel poprvé bodově naprázdno od Velké ceny Rakouska 2018.

"Vše, co bych k tomu mohl říct, že jsme měli dnes fakt smůlu. Je to ale tak, jak to je, pokusíme se z toho sebrat a vrátit se příští závod silnější," dodal Hamilton.

Další Velká cena Francie je v plánu 20. června.