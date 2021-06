Předjetí Hamilotna? Snadné, komentoval vítězný manévr Verstappen

"Rozhodli jsme se jet na dvě zastávky a říkal jsem si, že uvidíme, zda to zabere, jelikož se mohla stát spousta věcí. Když jsem se ale k Lewisovi přibližoval, viděl jsem, že už má sjeté gumy a moc mu z nich nezbylo. S ohledem na tenhle aspekt a DRS to proto bylo, řekněme, snadné předjetí," prohlásil Verstappen na oficiálních stránkách šampionátu.

Jeho manévr v závěru oslavovalo i 15 tisíc fanoušků v ochozech a samotný Hamilton připustil, že "bylo bezvýznamné cokoliv bránit," protože by to Verstappen stejně zopakoval někde jinde a on by si ještě víc dorazil už tak špatné pneumatiky. Zároveň ale připustil, že ve chvíli, kdy jeho sok k této taktice přistoupil, už byla jediná rozumná varianta zkusit to dojet na stávajících gumách a věřit.

Verstappen na okruhu Paula Ricarda nedovolil Britovi navázat na výhry z let 2018 a 2019, v minulé sezoně byl závod kvůli pandemii koronaviru zrušen. V sobotu Nizozemec také stopnul tamní dominanci Mercedesu v kvalifikacích.

"Nebylo to ale snadné, zejména na začátku, kde to bylo hodně zrádné," komentoval lídr šampionátu situaci z první zatáčky, kdy vyjel mimo trať a o vedení přišel. "Myslel jsem si, že je to dobré, ale pak mi ujela zadní část auta, vyjel jsem mimo a ztratil pozici. Dost mě to naštvalo, ale musel jsem myslet dopředu. Měl jsem teprve celý závod před sebou a věděl jsem, že se v něm může stát spousta věcí," líčil Verstappen.

Do čela se vrátil už po ideálně naplánované první zastávce v 19. kole a poté právě ještě jednou v závěru, kdy těžil z druhého pit stopu, k němuž rivalové z Mercedesu nepřistoupili. Red Bull po třetím vítězství za sebou zvýraznil náskok v čele Poháru konstruktérů na 37 bodů a může se těšit v dalších dvou týdnech na dva domácí závody na Red Bull Ringu.

Úřadující mistr světa Lewis Hamilton se ve Velké ceně Francie ujal krátce po startu vedení a předstihl vítěze kvalifikace Maxe Verstappena.

Yves Herman, Reuters

Zde se nejprve 27. června pojede Velká cena Štýrska za zrušenou GP Turecka a za dalších sedm dní Velká cena Rakouska. "Je to velmi nadějné. Dosud jsme měli na Red Bull Ringu dobré výsledky, ale těžko garantovat něco dopředu. Musíme znovu dobře nastavit vůz a přečíst všechny podmínky, které budou na trati panovat. Je ale jasné, že to bude dál těsná bitva, a snad se nám v ní podaří zase uspět," dodal Verstappen.