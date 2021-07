Kvalifikaci na GP Rakouska vyhrál Verstappen před Norrisem, Hamilton byl čtvrtý

Třiadvacetiletý Verstappen získal sedmou pole position v životě a třetí za sebou. Nejrychlejší čas 1:03,720 zajel hned v úvodu závěrečné části kvalifikace, a přestože při druhém pokusu nezrychlil, udržel se před překvapivým vyzyvatelem Norrisem. V závodě bude útočit na třetí triumf po sobě a také na zvýšení náskoku v čele šampionátu. Aktuálně vede před Hamiltonem o 18 bodů.

"Myslím, že třetí část kvalifikace nebyla z mé strany dobrá. Jsem pochopitelně rád, že jsem vyhrál, ale nebylo to takové, jaké jsem chtěl. Doufám, že se nám to podaří v neděli i úspěšně dokončit," řekl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen.

Naopak britský mladík Norris pokračuje ve Spielbergu v dobré letošní formě. V této sezoně skončil z osmi závodů sedmkrát v první pětce.

Max Vaerstappen po vítězné kvalifikaci na okruhu ve Spielbergu.

Christian Bruna, ČTK/AP

"Cítím se skvěle. Po minulém závodě jsem se chtěl posunout zase o krok vpřed, ale teď jsem udělal rovnou dva navíc. Je skvělé startovat do závodu z této pozice a jsem rád, že se o to mohu s vámi podělit. Navíc zdejší příznivci v oranžovém určitě fandí McLarenu a ne Maxovi," žertoval s ohledem na týmové barvy své stáje, které se shodují s "Oranjes" podporujících pilota Red Bullu.

Naopak čtvrtý Hamilton, který naposledy uzmul pole position na začátku května ve Španělsku, netajil trpkost. "Bude to ještě větší výzva než před týdnem. Zkoušeli jsme vše možné, ale stále nám chybí tempo. Max je prostě rychlejší a řekl bych, že útok na vítězství nepřipadá moc v úvahu. Možná se pokusíme atakovat alespoň Péreze a minimalizovat škody, co to půjde," prohlásil Hamilton.

Do elitní společnosti se dostal George Russell z Williamsu, který zahájí jako devátý. V první desítce naopak chybějí oba piloti Ferrari Carlos Sainz (11.) a Charles Leclerc (12.) a také Fernando Alonso z Alpine. Dvojnásobný mistr světa doplatil v závěru svého rychlého kola na před sebou pomalu jedoucího Sebastiana Vettela a zasypal ho řadou nadávek a rozhořčených gest. "Co to do háje bylo? Nemůžu tomu uvěřit," zlobil se už do vysílačky. Ač se mu pak německý jezdec Aston Martinu slavící dnes 34. narozeniny omluvil, čeká ho zřejmě penalizace a osmé místo na startu nejspíše neudrží.

Z úvodní části se nedostali šestnáctý Kimi Räikkönen z Alfy Romeo a ještě o příčku horší Esteban Ocon z Alpine. Čtyřiadvacetiletý Francouz jen potvrdil, že se mu ve Spielbergu nedaří, neboť z první části kvalifikace nepostoupil ani před týdnem.

Velká cena Rakouska před plnými tribunami fanoušků odstartuje v neděli v 15:00 SELČ.

Mistrovství světa formule 1 Kvalifikace Velká cena Rakouska