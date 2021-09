Rána pro Räikkönena. Musel do izolace, Velkou cenu Nizozemska nepojede

"Kimi nevykazuje žádné příznaky a daří se mu dobře. Ve svém hotelu se okamžitě uzavřel do izolace. Tým mu přeje rychlé uzdravení," uvedli zástupci Alfy Romeo v oficiálním prohlášení.

Jednačtyřicetiletý Räikkönen tento týden ohlásil, že po sezoně ukončí kariéru v F1, v níž zatím nasbíral rekordních 341 startů. Zatím není jasné, zda se stihne vrátit na příští Velkou cenu Itálie, která je na programu hned o dalším víkendu.

O pět let mladší Kubica, jehož kariéru málem ukončila těžká havárie v rallye v roce 2011, naposledy závodil ve formuli 1 po svém návratu do seriálu v roce 2019 v Abú Zabí ještě v barvách Williamsu. Do Alfy Romeo přišel vloni jako rezervní jezdec.