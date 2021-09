Schumacherova manželka prozradila: Žijeme dál jako rodina. Michaelova nehoda byla strašná smůla

Bude to už pomalu osm let od téměř fatální lyžařské nehody legendy formule jedna Michaela Schumachera, který po sérii operací řadu let rehabilituje ve svém soukromí, ukrytý před zraky veřejnosti. Sem tam se dostanou do médií různé náznaky informací o jeho zdravotním stavu. O něm mimo jiné také promluvila jeho manželka v dokumentu „Schumacher“ pro společnost Netflix, z něhož ještě před premiérou (15.září) byly publikovány ukázky.

„Michael mi chybí každý den. Ale je stále tady, je jiný, ale je tu. Neustále mi ukazuje, jak silný je. Každý den," cituje slova Corinny Schumacherové z dokumentu list Daily Mail.

Schumacher si těžce poranil hlavu při lyžování na konci roku 2013 ve francouzském Méribelu. Šest měsíců pak strávil v kómatu a od té doby v domácích podmínkách rehabilituje.

52letá manželka v dokumentu naříká na obrovskou smůlu, jakou její manžel při inkriminované nehodě měl. Poté, co přežil celou kariéru ve formuli 1 bez vážnějších následků, prý propadla dojmu, že nad jeho životem a zdraví bdí hned několik ochránců.

„Závody jsme vždy nějak v bezpečí zvládli. I proto jsem si byla jistá, že má hned několik strážných andělů, kteří ho chrání," uvedla.

„Nikdy jsem nevinila Boha, že se to stalo. Ta nehoda byla opravdu hrozná smůla. Ta největší smůla, jakou člověk v životě může mít. Asi si člověk kolem sebe vystaví nějakou ochrannou zeď z nějaké naivity, ale opravdu mě nikdy nenapadlo, že by se Michaelovi mohlo něco stát," přiznala Corinna.

V dokumentu mají být k vidění dosud nepublikované záběry. Třeba i nahrávka z francouzských Alp z doby těsně před osudovou nehodou, kde bývalý pilot říká manželce: „Sníh není ideální, můžeme odletět do Dubaje."

Corinna také prozradila, jak se péče o jednoho z nejlepších pilotů všech dob promítá do života celé rodiny.

„Snažíme se jít jako rodina dál tak, jak to měl Michael rád. Všichni žijeme dohromady v jednom domě. Děláme terapii. Děláme všechno, co můžeme, abychom si byli jistí, že se cítí dobře. Držíme se pravidla, že soukromí je soukromí. Přesně tak to on vždy říkal. Michael nás vždy chránil a teď chráníme my jeho. Je pro mě důležité, aby si mohl užívat soukromý život, jak je to jen možné," uvedla.