Spása jménem halo. Místo katastrofy bolí Hamiltona po faulu Verstappena jen za krkem

Ani jeden z jezdců totiž neuhnul ze své stopy a v esíčku za cílovou rovinkou došlo mezi oběma vozy ke kontaktu. A ten Verstappenův se na levé straně po prudkém kontaktu s obrubníkem vznesl do vzduchu a dopadl Hamiltonovi doslova na hlavu. Díky ochrannému rámu nad kokpitem zvaným "halo" (z anglického výrazu pro svatozář), který byl ve formuli 1 zaveden od sezony 2018, britský sedminásobný šampion přežil bez vážného zranění, i když hrozila katastrofa. A zatímco Verstappen „sešplhal" z nepojízdného vozu, Hamilton se ještě marně pokoušel zpod monopostu vycouvat zpět na trať, než mu traťoví komisaři přikázali vypnout motor.

Ředitelství závodu ještě v neděli vyneslo trest, za viníka kolize byl označen Verstappen. A v příštím závodě v Soči bude za čtrnáct dní muset startovat o tři řady dál, než jaké místo si vyjede na startovním roštu.

Bývalý pilot F1 a nyní komentátor BBC Jonathan Palmer uvedl: „V takové situaci a zejména v dnešní době oba jezdci bojují tak tvrdě, až to skončí havárií. Překvapila mě Maxova reakce do týmového rádia bezprostředně po kolizi. Žádná lítost Verstappena ani týmu. Rozhodli, že to byla Lewisova chyba. Znělo to ale jako Verstappenova pomsta..."

Kokpit Hamiltonova mercedesu se ocitl přímo pod zadním kolem Verstappenova auta.

Taktický faul od Maxe

„Podcenili jsme, jak dobře Red Bull začne. Byli opravdu rychlí. Snažili jsme se protáhnout co nejdéle čas před zastávkou v boxech. Zejména, když měl Max při svojí zastávce problémy a ztratil hodně sekund. Jenže i moje zastávka byla pomalá a ztratil jsem o pár sekund víc, než bylo v plánu. Musel jsem předjet jeho a pak dva mclareny. Viděl jsem, jak jeden projel a za ním Max. Ujistil jsem se, že mu nechávám dost místa na vnější straně dráhy. V první zatáčce jsem byl před ním. Zatočil do druhé zatáčky a najednou byl nade mnou," popisoval inkriminovaný moment Hamilton pro Sky Sports.

„Teď jsem takový ztuhlý a bolí mě za krkem, protože mi na hlavě přistála pneumatika Maxova vozu... Ale budu v pořádku. Bylo to stejné jako několik kol před tím ve čtvrté zatáčce, jenže tam jsem mu dal přednost, je to přeci sportovní. On mi tentokrát přednost nedal. Věděl, co se stane, že dojde ke střetu, ale neustoupil... Nevím, co k tomu ještě říct," dodal britský pilot.

Hlavu Lewise Hamiltona při kontaktu s Maxem Verstappenem spolehlivě chránil systém HALO.

„Ve fotbale by to nazvali taktickým faulem. Maxovi muselo být jasné, že pokud se Lewis dostane před něj, dojede si na čerstvých pneumatikách pro vítězství. Musel vědět, co dělá, a že to skončí havárií. O vině nechť rozhodnou sportovní komisaři," uvedl šéf stáje Mercedes Toto Wolff.

Verstappen karambol viděl jinak

„Oba jsme věděli, že to bude těsné. Snažil jsem se ho objet vnějškem, ale on na mne stále tlačil. Chtěl jsem jen závodit, ne se střetnout... Lidé nejspíš začnou mluvit o Silverstonu, kde jsme se také střetli, ale nečekal jsem, že v téhle situaci bude dál tlačit a mačkat mě. Pořád bychom měli dost místa. Nevím, proč tlačil stále víc a víc. V takových situacích potřebujete, aby dva lidé spolupracovali, bohužel jsme se střetli. Pokud jeden chlap není ochoten spolupracovat, tak ke kolizi dojde. Co se stalo, je nešťastné, ale myslím, že jsme oba natolik profesionálové, abychom to přešli. Nicméně bychom o tom měli určitě mluvit," řekl Sky Sports Verstappen.

Šéf týmu Red Bull Christian Horner naopak mluvil velmi diplomaticky... „Díky Bohu, že nedošlo k žádnému zranění. Nad oběma bděl anděl strážný. Myslím, že Max měl dostat větší prostor ve druhé zatáčce, ale obvinit jednu nebo druhou stranu je v tomto incidentu velmi obtížné," pravil.

More drama in the battle for the championship as Damon Hill (Williams-Renault) collides with Michael Schumacher (Benetton-Renault) on lap 23 while lapping Taki Inoue's Footwork-Hart. Italian GP, Monza, 10th September 1995. #F1pic.twitter.com/ZCbWP9fOVO — F1 in the 1990s 🚦🏎🏁🏆🍾 (@1990sF1) September 10, 2021

Srážka dvou jezdců bojujících o titul ovšem není ve formuli 1 nic nového. Naopak. Historie jich pamatuje spoustu. Například mezi Jamesem Huntem a Niki Laudou v 70. letech. Nebo památná kolize Michaela Schumachera s Damonem Hillem v Monze v roce 1995 během boje o druhý světový titul německé legendy. Či Schumacherův incident s Jacquesem Villeneuvem v Jerezu v roce 1997, který vedl k diskvalifikaci pilota Ferrari ze šampionátu a Kanaďanovi přihrál jeho jediný titul.