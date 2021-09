McLaren po zmrtvýchvstání získal double, o němž ani nesnil

Stáj McLaren zažila neuvěřitelnou neděli. A ještě v Mekce formule 1 na slavném okruhu v Monze. Nejenže vyhrál její pilot Daniel Ricciardo, ale double dovršil Lando Norris. Historie už se nebude ptát, že k triumfu oranžového týmu přispěla kolize lídra šampionátu Maxe Verstappena s obhájcem titulu Lewisem Hamiltonem, který za McLaren závodil pět let a v roce 2008 v jeho kokpitu získal titul mistra světa, pro britskou stáj zatím poslední. Jenson Button v roce 2012 byl poslední, kdo pro McLaren vyhrál GP, na double se čekalo dvanáct let.

„Mnoho lidí si myslelo, že slavný McLaren už se do špičky formule 1 nikdy nevrátí. Já jsem tomu věřil, proto jsem se obklopil lidmi, kteří věřili, že to dokážeme. Cesta zpět byla dlouhá, logicky, ale v Monze jsme prožili nádherný den, o něčem takovém jsme si ještě netroufali ani snít," řekl pro Sky Sports Zak Brown, americký byznysmen, který tým koupil a zvedl. Nejprve ho vedl sám, proto aby udělal pořádek, pak si přivedl další spolupracovníky a šéfem stáje jmenoval Andrease Seidla.

„Dnes jsem opravdu šťastný, a také velmi hrdý nejen na naše jezdce, ale všechny lidi z týmu, ať ty, kteří byli v Monze, tak ty, kteří pracují v továrně ve Wokingu. Věděli jsme, že tady máme rychlé auto, říkali jsme si, že když dobře odstartujeme, a udržíme za sebou oba velké favority, mohou se stát velké věci. A ty se staly," říkal pro BBC Seidl. „Ale zůstáváme nohama na zemi. Jdeme dál svojí cestou. Víme, jak rychle krásný okamžik vystřídá zmar, a naopak. Vždyť před týdnem v Zandvoortu jsme vyhořeli," připomněl.

Nejsem mrtvý, jsem tady, jásal Ricciardo

Když McLaren k mladému dravci Landu Norrisovi angažoval zkušeného Daniela Ricciarda, mnozí nad tím krokem kroutili hlavami. Dvaatřicetiletého Australana považovali za závodnicky mrtvého, vyhořelého... „Četl jsem to i slyšel na vlastní uši. Rozhodně taková hodnocení člověka nepotěší, ale já je vzal jako motivaci. A dnes jsem se konečně dočkal, i když to trvalo tři roky. Pánové, nejsem mrtvý, jsem tu," jásal Australan Ricciardo v rozhovoru pro Sky Sports.

Max Verstappen (vzadu) stíhal ve sprintu v Monze Valtteriho Bottase marně.

Luca Bruno, ČTK/AP

Průběh závodu ale překvapil i jeho samého. „Vést prakticky celý závod od startu do cíle, to nikdo z nás nečekal, ani já ne. Ale už v pátek jsem cítil, že by mohlo přijít něco dobrého... Důležité bylo udržet koncentraci a rychlost, i když nebyla nijak mega, ale stačilo to. Nejen pro mě, ale hlavně pro McLaren je to cenné a inspirující vítězství, navíc dvojité," dodal.

Kolizi mezi favority moc komentovat nechtěl. „Kolizi jsem viděl až ze záznamu, těžko soudit, ale neblahou roli v ní sehrály i obrubníky na této trati. Odrážejí auta do vzduchu, ale to zjistíte, až když na ně najedete," pravil diplomaticky.

Jednadvacetiletý Brit Lando Norris přišel k týmu už před čtyřmi roky. „Tvrdě jsme pracovali, a když vidíte, že to má smysl, že se posouváte vy jako jezdec, a hlavně celý tým, cítíte se skvěle. Dnes přišla odměna. Že jsem sám mohl vyhrát? Možná ano, ale já jsem tu pro to, abych odváděl maximum pro tým," říkal skromně.

Palce držel i Turek

Manažer Pavel Turek pracoval pro McLaren od roku 1997. Byl u dvou titulů Miky Häkkinena a jednoho týmového slavné stáje. „Měl jsem z double obrovskou radost, opravdu, vždyť jsem v McLarenu prožil krásné roky, jako PR ředitel jsem vymýšlel spoustu promoakcí, formule 1 se například dostala do prostředí kosmické lodi a jezdila i za polárním kruhem. Mika, a především David Coulthard, kteří stáli za největšími triumfy konce minulého tisíciletí, jsou dodnes mými přáteli," vyprávěl spokojený Pavel Turek.

Hlavu Lewise Hamiltona při kontaktu s Maxem Verstappenem spolehlivě chránil systém HALO.

Luca Bruno, ČTK/AP

Šéfem týmu byl v té době Ron Dennis. „Určitě má radost, že se McLaren vrací zpět mezi nejlepší. Ale motoristickému sportu už se nevěnuje. Pohybuje se v prostředí vývoje nových technologií a medicíny. Kdo zažil, jaké to je pracovat pro tým formule 1, pozná zákulisí, nikdy nezapomene a neztratí kontakt," dodal.