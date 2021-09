Šlo o život. Halo mě zachránilo, přiznal Hamilton

Konečně formule 1, kde se něco děje, pochvalovali si fandové motorsportu po dramatické nedělní bitvě v Monze, jejímž vrcholem byl spektakulární karambol Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem. A v záplavě reakcí nechyběly nostalgické vzpomínky na drsné bitvy legendárních jezdců, kteří si šli na okruzích po krku. Jenže v italském svatostánku rychlosti šlo doslova a do písmene o život.

Halo znamená v angličtině svatozář. A v Monze jen díky ochrannému rámu nemuseli do akce na pomoc Lewsi Hamiltonovi všichni svatí.

„Upřímně, je to tak. Měl jsem z pekla štěstí," oddechl si otřesený Hamilton po nepovedeném závodu, v němž marně útočil na jubilejní 100. triumf ve formuli 1. Naděje britského jezdce ale vzala za své při nájezdu do 27. kola, kdy se sedminásobný mistr světa po výjezdu z boxové uličky dostal do přímého souboje se svým hlavním rivalem a lídrem šampionátu Verstappenem. A průjezd úzkou šikanou, která v Monze navazuje na cílovou rovinku, se stal oběma kohoutům osudným.

Verstappen v tísni zavadil levou částí vozu o obrubník, který vymrštil jeho vůz do vzduchu a nizozemský pilot se snesl přímo na monopost Hamiltona. Pravým zadním kolem přitom poničil část za kokpitem a poté se svezl přes místo obsazené britským jezdcem. A divákům při zpomalených záběrech nutně zatrnulo.

„Díkybohu za halo. To mě jednoznačně zachránilo. Mě a můj krk. Náraz byl opravdu silný," líčil Hamilton. „Ochranný rám kolo zachytil a kontakt s mou helmou tak byl výrazně ztlumený," popisoval pilot Mercedesu.

Zavedení ochranného rámu přitom před třemi lety provázely tradiční disputace, zaznívaly hlasy, že titanová klec ukončila éru otevřených monopostů. Nedělní incident v Monze ale jasně ukázal, že prvek má své opodstatnění. „Myslím, že má účast v Soči není v ohrožení. Krk mi ale začíná pěkně tuhnout a nejspíš budu muset navštívit nějakého specialistu. Nicméně...budu žít," prohodil s trpkým úsměvem otřesený Hamilton.

„Byl to velký šok. Všichni riskujeme, ale dokud takovou situaci neprožijete na vlastní kůži, nedokážete reálně zhodnotit, jak tenká je hranice a jak křehcí jsme," krčil rameny šestatřicetiletý závodník, který je vedle Michaela Schumachera nejvýznamnější figurou historie formule 1. "Jsem rád, že halo bylo na místě," oddechl si šéf Mezinárodní automobilové federace FIA a legendární strůjce Schumacherova úspěchu ve Ferrari Jean Todt.