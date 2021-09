Schumacherovo osudné rozhodnutí: Sníh není optimální, nezaletíme raději do Dubaje?

Krutou pravdu odhalila manželka sedminásobného mistra světa Corinna v napjatě očekáváném dokumentu, který si odbyl ve středu premiéru prostřednictvím platformy Netflix. „Krátce před cestou mi Michael řekl: Sníh není optimální. Mohli bychom zaletět do Dubaje a zaskákat si padákem," vrací se v závěru filmu se slzami v očích k osudnému prosinci v roce 2013.

Lákavá představa radovánek na sněhu ale nakonec zvítězila. „Osud je nepředvídatelný. A k Michaelovi byl během kariéry zpravidla velice laskavý. Tehdy se ale bohužel stal obětí nešťastné náhody. 29. prosince 2013 se Michaelův život i jeho rodiny obrátil vzhůru nohama. Kompletně a jedním rázem. Otec, silný lídr, obrovská osobnost. To vše bylo během minuty pryč," přemítá někdejší Schumacherův šéf a dodnes jeden z nejbližších přátel rodiny Jean Todt.

Corrina Schumacherová se v dokumentu Schumacher neubránila slzám.

repro Netflix

Slavný závodník si v osudném roce konečně mohl užívat naplno života po kariéře, kterou po odchodu z formule 1 v roce 2006 ještě o čtyři roky později restartoval a definitivně uzavřel po sezoně 2012. V poklidném čase očekávání příchodu roku 2014 ale doslova celý svět rozrušily zprávy z francouzských Alp: Schumacher bojuje o život!

Vítěz 91 Velkých cen miloval lyžování ve volném terénu, a přestože se v Méribelu nepouštěl do žádného extrému, při jízdě na neupravené části sjezdovky spadl, narazil hlavou do skály a lékaři jej převzali do péče v kómatu a kritickém stavu. Díky dvěma operacím se sice podařilo odvrátit nejhorší, poranění mozku ale nedovolilo Schumacherovi vrátit se již do původního stavu.

Rodina celé roky informace úzkostlivě tají, je ale patrné, že i přes špičkovou následnou péči zůstává situace vážná. Schumacher má podle všeho velmi omezené možnosti pochybu i komunikace, na své okolí by ale měl reagovat.

Michael Schumacher udělal z Ferrari největší značku Formule 1.

Twitter

„Samozřejmě mi Michael moc chybí. A nejen mně. Dětem, celé rodině a lidem z blízkého okolí. Pořád je tu ale s námi. Jiný, ale je tu s námi. A to nám dává sílu. Každý den děláme vše pro to, aby se cítil lépe. A aby cítil, že naše rodinné pouto přetrvává. Pro to udělám cokoliv," říká v dokumentu odhodlaně manželka Corinna.

„Nikdy jsem se neobracela k Bohu s obviněním, co dopustil. Byla to prostě jedna velká smůla, která může v životě potkat kohokoliv. Mučí mě otázky ‚Proč se to stalo právě Michaelovi a nám?' Ale podobné věci se stávají i dalším lidem," dodává smířeně manželka legendárního jezdce.