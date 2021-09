Schumacherův syn Mick zůstane i příští rok v týmu F1 Haas

Syn sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera Mick bude i v příští sezoně závodit za tým Haas. Druhým jezdcem americké stáje zůstane Rus Nikita Mazepin. Vedení Haasu to oznámilo před víkendovou Velkou cenou Ruska v Soči. Oba dvaadvacetiletí piloti ve své nováčkovské sezoně zatím nebodovali.

"Je to náročná sezona s technikou, co máme. Ale oba se té výzvy chopili a spolupracovali s týmem, aby se naučili, jak to ve formuli 1 chodí a přizpůsobili se. Směrem k další sezoně jsme si jistí, že se můžeme posunout dál a poskytnout Mickovi a Nikitovi konkurenceschopný vůz, aby mohli udělat v F1 další krok," uvedl šéf týmu Günther Steiner v prohlášení.

O něco lépe si zatím vede Schumacher. Loňský šampion formule 2 dojel nejlépe dvanáctý ve Velké ceně Maďarska. "Žiju svůj sen tím, že jsem ve formuli 1," uvedl. "Příští rok budeme silnější," řekl Mazepin, jehož otec Dmitrij je miliardář a majitel firmu Uralkali, která tým Haas sponzoruje.