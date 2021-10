Měl jsem se řídit svým pocitem, netajil po GP Turecka zklamání Hamilton

"Právě jsem vystoupil z auta, takže nemám k dispozici všechny informace. Mám ale pocit, že jsem měl zůstat na trati. Jsem frustrovaný sám ze sebe, že jsem se neřídil svými pocity. Pracujeme ale jako tým, takže jsem se řídil pokyny, které jsem dostal, a udělal to nejlepší, co jsem mohl," prohlásil pro oficiální stránky F1.com Hamilton.

Šestatřicetiletý jezdec, který útočí na rekordní osmý titul, startoval po trestu za výměnu spalovacího motoru až z jedenácté příčky. Postupně se ale probojoval vpřed a díky tomu, že v takzvaném "mokrém" závodě neměl povinnost zastavit v boxech pro nové gumy, byl v závěru na opotřebované směsi třetí. Během jízdy také kalkuloval s tím, že by trať mohla oschnout a on by nasadil odpovídající a rychlejší směs. Jenže se tak nestalo, jeho stávající pneumatiky byly čím dál více opotřebené a tým ho povolal sedm kol před cílem do boxů. Hamilton tím ztratil dvě příčky.

Pilot Mercedes Lewis Hamilton stoupá pořadím.

Uncredited, ČTK/AP

"Slyšel jsem, že Sebastian Ocon zvládl odjet závod bez zastávky, takže myslím, že by to asi šlo," konstatoval Hamilton, který i po návratu na trať svému týmu rozhodnutí vytýkal. "Vůbec jsem neměl stavět. Říkal jsem ti to," hlásil mechanikovi Peteru Bonningtonovi do vysílačky, když se zpočátku na nezajeté směsi trápil. V závěru sice odrazil útok šestého Pierra Gaslyho, ale k Charlesi Leclercovi před sebou se už nepřiblížil.

Tým se hájil tím, že kdyby Hamiltona nestáhl, riskoval by ztrátu ještě více pozic. "V té chvíli to bylo dobré rozhodnutí. Jako jezdec máte v autě omezené množství informací," konstatoval šéf Mercedesu Toto Wolff.

Hamilton si ale stál za svým. "Říkám si, že jsem měl buď zůstat na trati nebo zajet do boxů mnohem dříve. Když totiž zajedete sedm kol před cílem, nemáte čas projít fází drolení přechodných pneumatik na usychající trati. V té klouzací fázi jsem ztratil skoro víc pozic. Je to frustrující, ale tak to je," řekl britský jezdec.

Na Hamiltonově konečném pátém místě vydělal jeho rival Max Verstappen z Red Bullu, který jej po druhé příčce v závodě vystřídal v čele šampionátu. Šest závodů před koncem sezony dělí oba piloty šest bodů. "Říkal jsem si, že by bylo dobré, kdybych udržel v závodě to třetí místo. Byl by to skvělý výsledek po startu z jedenácté příčky. Mohlo to být ale ještě horší," dodal Hamilton.

Další závod se pojede 24. října v USA.