Famózní stíhací jízda! Hamilton ale nakonec Verstappena předjet nedokázal

Verstappen vyhrál na trati v Austinu poprvé v kariéře a vedle osmého triumfu v sezoně si připsal celkově 18. prvenství v kariéře. Stal se po Sebastianu Vettelovi také druhým pilotem Red Bullu, jenž na texaském okruhu zvítězil. Třetí skončil jeho mexický týmový kolega Sergio Pérez.

Sedmnáctý závod letošního šampionátu sledovalo na trati v Austinu 140 tisíc fanoušků, mezi nimiž nechyběl například herec Ben Stiller nebo čtyřnásobný šampion NBA Shaquille O´Neal. Podnik se vrátil do kalendáře F1 po roční pauze způsobené pandemií koronaviru.

Start vyšel nejlépe Hamiltonovi, který ustál Verstappenův nájezd do první zatáčky a protlačil se přes něj do vedení. Úřadující šampion měl ale v dalším průběhu potíže se stabilitou vozu a nedokázal svému rivalovi výrazně ujet. Ten i nadále držel ztrátu do jedné vteřiny.

Lewis Hamilton na trati v Austinu.

Mike Blake, Reuters

V 11. kol zajel Verstappen k první výměně pneumatik a zkusil na svého soupeře aplikovat strategii tzv. undercutu - brzké zastávky v boxech, na níž by později vydělal. Nizozemci se tah vyplatil, po návratu zajížděl až o vteřinu a půl rychlejší časy a brzy se vrátil na druhé místo. Hamiltonovi v ten moment nezbylo nic jiného než o tři kola později také zastavit pro výměnu pneumatik, stihl se ale vrátit na trať až jako druhý se ztrátou více než šesti sekund.

Závod v té době skončil pro Pierra Gaslyho, který na náročné trati doplatil na technické potíže. Diváky vzápětí rozbouřil také střet ve středu pole mezi bývalými mistry světa Fernandem Alonsem a Kimim Räikkönenem.

Příliš dopředu se naopak nedařilo dostat Valtterimu Bottasovi, který startoval po penalizaci za výměnu části motoru devátý, v půli závodu však byl jen o příčku výš.

Hamilton se v dalším průběhu dotahoval na Verstappena, a ten ve 30. kole zajel pro druhou výměnu gum. Brit však stále hlásil, že jsou jeho pneumatiky v pořádku a snažil se na nich zůstat o něco déle. Nakonec vydržel do 38. kola, kdy i on zvolil výměnu na čerstvou sadu a po návratu spustil stíhací jízdu za vedoucím Verstappenem. Osmnáct kol před koncem ztrácel 8,7 sekundy. "Bude to o posledních třech kolech," informoval Hamiltona jeho inženýr Peter Bonnington.

Tato předpověď se vyplnila. Tři kola před koncem už Brit ztrácel 1,5 sekundy, jenže Verstappen se v závěru svědomitě bránil. Přestože se Hamilton párkrát dostal na blízkost jedné vteřiny, k žádnému výraznému útoku se už propracovat nestihl. Úřadující mistr světa, který útočí v MS na rekordní osmý titul, tak naposledy v Austinu vyhrál v roce 2017.

Šampionát pokračuje Velkou cenou Mexika 7. listopadu.