Mercedes a Ferrari se pochlubily novými formulemi

Mistrovský Mercedes i hlavní konkurent v mistrovství světa formule 1 Ferrari prezentovaly v jeden den vozy na novou sezónu. Obhájci titulu se chystají pokračovat v dominanci z posledních čtyř let s monopostem označeným W09 EQ Power+, konkurence pokusí ukončit jejich nadvládu s vozem SF71H. Novým markantním prvkem na autech pro letošní rok je povinná bezpečnostní ochrana kokpitu zvaná "halo".

Mercedesy jsou tradičně vyvedené v kombinaci stříbrné, černé a tyrkysové barvy a tým vsadil na osvědčený základ. "Zachovali jsme DNA z loňského roku. Tohle auto je ale ještě lepší a ve všech ohledech," řekl v Silverstonu mistr světa Lewis Hamilton. "V roce 2017 jsme měli nejrychlejší auto, ale mělo i negativní vlastnosti. Ty jsme se snažili odstranit, aniž bychom ztratili na rychlosti," podotkl šéf sportovního oddělení Mercedesu Toto Wolff.

"Když člověk takhle poprvé vidí to auto vcelku, hned by do něj nasedl a vyrazil," těšil se při prezentaci v Maranellu Sebastian Vettel a vyjádřil přesvědčení, že piloti Ferrari v tomto roce mercedesy proženou. "Tohle auto je rozhodně velký krok kupředu," doplnil německý jezdec.

"Když auto dobře vypadá, bývá většinou také rychlé," konstatoval lakonicky jeho týmový kolega Kimi Räikkönen nad téměř kompletně rudou formulí. Italská stáj čeká na titul mezi jezdci od roku 2007, kdy triumfoval Räikkönen, o rok později Scuderia slavila naposledy Pohár konstruktérů.

Už v pondělí začnou týmům formule 1 oficiální testy v Barceloně, soutěžní sezóna F1 odstartuje 25. března v Melbourne.