Věrně sloužil, ale už se otrkal a nechce hrát jen druhé housle

„Pokud si někdo myslí, že jsem jen pomocník Lewise, je to špatné uvažování. Není to realita. Jsem tady, protože chci vyhrávat. A sezónu nyní začínáme oba za stejných podmínek, takže je jen na mně, zda se dostanu na vrchol," hlásí Bottas v rozhovoru pro The Tribune.

V nepřímé narážce se vracel na start minulé sezóny, kdy do týmu vládnoucího světu formule 1 přišel. Tehdy nahradil Němce Rosberga, který se po zisku titulu mistra světa rozhodl odejít do závodního důchodu. A zatímco Hamilton měl v zádech zkušenosti ze čtyř let v monopostu Mercedesu, Bottas po třech sezónách u Williamsu skočil do zcela neprobádaného prostředí.

„Měl jsem jen něco málo přes dva měsíce, abych tým poznal. Byl to zběsilý začátek nového angažmá," vzpomíná finský závodník. „Celý rok jsem se učil novým věcem. A ta hlavní, kterou jsem zjistil? Že absolutně nemám ponětí, kolik se toho ještě musím naučit," směje se Bottas. I tak dokázal vyhrát tři závody, čtyřikrát ovládl kvalifikaci, přispěl k titulu Mercedesu v Poháru konstruktérů a byl třetí v konečném účtování šampionátu o 12 bodů za Vettelem a o 58 za Hamiltonem. „Vítězství minulé sezóny mi dodávají sebedůvěru a jistotu, že mohu být nejlepší. Věřím v sebe," říká odhodlaně Bottas.

Byl považován za ideální dvojku pro Hamiltona, který s minulým týmovým parťákem Rosbergem neměl dobré vztahy. „S Valtterim si rozumíme jako týmoví kolegové i lidsky. Jde o člověka, který se chce dohodnout a nehledá problémy. Navíc je na Fina neskutečně vtipný. Není uzavřený, šíří kolem sebe pohodu. Já mám legraci rád, tudíž si v daném směru notujeme a dokážeme vtípky od kolegy přijmout," lebedí si Lewis Hamilton. „Naše spolupráce byla vážně skvělá. Získal jsem od Lewise spoustu informací a rad," přitakává Bottas.

Jenže rovnováha a harmonie minulé sezóny mezi jezdci Mercedesu může být rychle minulostí. „Nehodlám se smířit s pozici dvojky. Už nemám v úmyslu hrát druhé housle za Lewisem," říká odhodlaně finský závodník. „Nadešel správný čas, abych zaútočil na titul. Vlastně je mi jedno, co si myslí lidé. Záleží jen na mém vlastním výkonu. A jsem si jistý, že mohu vyhrávat závody pravidelně," ujišťuje Bottas, že je odhodlaný vyzvat Hamiltona na souboj o titul. „Vždy jsem si kladl vysoké cíle. A nikdo by o mně neměl pochybovat!"

Rodák z finské Nastoly má navíc jednu podstatnou motivaci. Po sezóně mu končí kontrakt, stejně jako řadě dalších předních jezdců. A Bottas cítí, že by byl hřích nevyužít v boji o novou smlouvu sedačku stáje Mercedes vládnoucí mistrovství světa už čtyři roky bez přestávky. „Myslím, že tohle je moje příležitost. Pokud se poučím ze všech chyb, které jsem udělal v loňské sezóně, mohu se zlepšit a posunout. Svět formule jedna je o detailech, které v konečném důsledku představují setiny či tisíciny rozhodující o vítězství. Já detaily odhalil. Rozhodně se posunu k lepšímu. A jestliže mám vyjít z hodnocení lépe, není příliš mnoho variant," culí se Bottas v připomínce loňského bronzu v konečném účtování.

Je jasné, že pokud dostane od Mercedesu volnou ruku, možná jeho obliba u Hamiltona rapidně poklesne...