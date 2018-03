Hamilton vyhrál kvalifikaci na úvodní VC Austrálie v rekordním čase

Vozy Ferrari sice na mokré trati ovládly dnešní závěrečný trénink, ale pro první místo na startu si už na suchu stejně jako v předchozích čtyřech letech dojel Hamilton. Čtyřnásobný mistr světa o sekundu vylepšil svůj loňský kvalifikační rekord a připsal si rekordní sedmou pole position na okruhu v Albert Parku.

"Můj čas byl téměř dokonalý. Člověk by čekal, že vzhledem k našim výsledkům z poslední doby to budu brát už jako něco normálního, ale rozhodně ne," řekl Hamilton. "Bylo to dramatické a ještě teď mi z toho buší srdce. Překvapilo mě, jak byla obě ferrari rychlá," přidal britský jezdec.

Räikkönen na druhém místě zaostal o 664 tisícin sekundy, vítěz loňského závodu a úřadující vicemistr světa Vettel byl o setinu pomalejší. "Myslím, že můžeme být spokojení. Včera se nám nedařilo, ale kvalifikace už byla lepší," uvedl německý pilot.

Vettel je také přesvědčený, že vzhledem k jinému nastavení nebude mezi Ferrari a Mercedesem takový rozdíl. "Doufám, že když to všechno zapnuli dneska, tak to zítra budou muset vypnout," prohlásil jezdec, který stejně jako Hamilton usiluje o pátý titul mistra světa.

Pro čtvrté místo si se ztrátou 715 tisícin na vítěze kvalifikace dojel Nizozemec Max Verstappen, jeho kolega z Red Bullu Daniel Ricciardo byl už se sekundovým mankem pátý. Domácí pilot se však kvůli porušení pravidel v pátečním tréninku posune na startovním roštu o tři místa vzad.

"Sezona ještě ani nezačala a já už dostal trest. Jsou to sr... Myslím, že se všichni shodneme, že mě mohli potrestat jinak. Mohli mi dát pokutu, varování, ale takhle mě okradli o možnost bojovat o pole position. Přitom jsem zpomalil, červenou vlajku jsem viděl, jen jsem nezpomalil dost," řekl už v pátek Ricciardo.

Poslední část kvalifikace nevyšla Valtterimu Bottasovi, který dostal při výjezdu ze zatáčky hodiny, po nárazu do bariéry zdemoloval pravou stranu vozu a ulomil obě kola. Finský pilot Mercedesu vyvázl bez zranění, ale kvalifikace byla zhruba na deset minut přerušena kvůli nutnosti vyčistit trať