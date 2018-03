Vettel překvapivě porazil Hamiltona. Děkuje virtuálnímu safety caru

Všechno podle předpokladů. Od startu až do první zastávky v boxech. Lewis Hamilton potvrzoval svoji suverenitu z kvalifikace a ujal se vedení. Oba jeho největší soupeři na Ferrari na Brita ztráceli a předpokládaná One man show byla na spadnutí.

Brit poté zamířil do boxů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace na špici měla míchat. Poté však vstoupil do závodu faktor virtuálního safety caru. V té chvíli musí všechny formule zpomalit na okruhu na omezenou rychlost. Stratégové ze stáje Ferrari právě v tento okamžik stáhli německého čtyřnásobného mistra světa z trati. Ten se po zastávce u mechaniků, k překvapení všech, vrátil do čela závodu.

Obhájce titulu Hamilton na Mercedesu dlouho nemohl uvěřit tomu, co se stalo. Třiatřicetiletý rodák ze Stevenage se však nevzdal a vytvářel na Vettela velký tlak. To se změnilo zhruba pět kol před cílem, Hamiltonovi přestal fungovat monopost a místo, aby se soustředil na boj o vítězství, musel hlídat druhé místo před dotírajícím Kimi Räikkönenem. To nakonec s vypětím všech sil udržel.

Velmi smolnou Velkou cenu prožili oba jezdci stáje Haas, kteří se na startovní roštu nečekaně seřadili na pátém a šestém místě. Kevin Magnussen musel kvůli špatně upevněnému kolu odstoupit ve 22. okruhu ze čtvrtého místa, na které se tak posunul jeho týmový kolega Romain Grosjean. Vydržel na něm ale jen tři kola a poté i on kvůli špatně upevněnému kolu předčasně skončil.

„Samozřejmě jsme měli štěstí se safety carem. Myslel jsem, že ze začátku to bude lepší, trošku jsem se trápil na začátku závodu. Když jsem viděl safety car, vjel jsem do boxů a adrenalin mě strašně pohltil, byl jsem nervózní po celou dobu, co jsem byl v boxech, když jsem viděl, že jsem se vrátil před Lewisem, bylo to fantastické," zhodnotil úvodní podnik sezóny Vettel. „Nejsme s autem tam, kde bychom úplně chtěli být, ale ten začátek není rozhodně špatný," doplnil zajímavý postřeh vítěz závodu.

Obhájce titulu mistra světa byl překvapivě spokojený i druhým místem. „Gratuluji Sebastianovi, musíme tvrdě makat. Je to úžasný okruh, ale je strašně těžké na něm předjíždět. Jsem moc rád za britské vlajky v hledišti. Byli jsme rychlí, v kvalifikaci i v závodě, v závěru jsem se už rozhodl šetřit pneumatiky na další závody," rekapituloval Hamilton dění v Melbourne. Těžko říci, jestli trochu nemlžil, v závěru ztrácel a nevypadalo to pouze na to, že by chtěl šetřit pneumatiky.

„Seb měl ještě větší štěstí, než já. Snažil sem se neustále vyvíjet tlak, ale tohle třetí místo beru, s autem jsem spokojený a těším se na další závod," stručně zhodnotil závod třetí Kimi Räikkönen."

Velká cena Austrálie, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne: 1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:29:33,283 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,036 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -6,309 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -7,069 5. Alonso (Šp./McLaren) -27,886 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -28,945 7. Hülkenberg (Něm./Renault) -32,671 8. Bottas (Fin./Mercedes) -34,339 9. Vandoorne (Belg./McLaren) -34,921 10. Sainz (Šp./Renault) -45,722 Průběžné pořadí MS (po 1 z 21 závodů): 1. Vettel 25 b. 2. Hamilton 18 3. Räikkönen 15 4. Ricciardo 12 5. Alonso 10 6. Verstappen 8 7. Hülkenberg 6 8. Bottas 4 9. Vandoorne 2 10. Sainz 1 Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 40, 2. Mercedes 22 3. Red Bull 20 4. McLaren 12 5. Renault 7