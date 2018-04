Připravil ho o lepší umístění, přesto Vettel soupeře oceňuje

Chyba je jednoznačně na straně Maxe Verstappena z Red Bullu. Dvacetiletý Nizozemec ve čtyřicátém třetím kole v jedné ze zatáček narazil levým předním bokem do Vettelova vozu a oba skončili v hodinách. Jezdci sice po incidentu mohli pokračovat v závodu, avšak přišli o lepší umístění. Verstappen za kolizi dostal desetivteřinovou penalizaci.

„Max to svým předjížděcím manévrem na Vettela přehnal,“ uznal na webu Autosport.com Helmut Marko, poradce Red Bullu. „Byla to jeho chyba. Leželo před ním vítězství, on ho ale takhle zahodil,“ dodal čtyřiasedmdesátiletý Marko. K incidentu se vyjádřil i legendární Niki Lauda, který pochybuje o mladíkově inteligenci.

„Max je za to plně zodpovědný. Obvykle s chybami rostete, on je ale stále menší. V tomto případě to vypadá, že je to otázka inteligence,“ prohlásil kriticky trojnásobný světový šampión. A co na to oba účastníci nehody? Sebastian Vettel závod dokončil až na osmém místě. I když mohl být na Verstappena hodně nazlobený, nenadával, ale naopak ocenil, že se mu mladý Nizozemec ihned po závodě přišel omluvit.

„Zahlédl jsem ho pozdě,“ popisoval situaci Vettel. „Abych byl upřímný, čekal jsem, že mě dojede dřív. Neměl jsem v úmyslu mu nijak bránit, protože už u Ricciarda bylo vidět, že to nemá smysl. Na čerstvých pneumatikách byli příliš rychlí. A tak jsem nechtěl riskovat výsledek závodu,“ vysvětloval třicetiletý Němec.

„Jenže Max udělal chybu a zablokoval si kola. To se stane. Špatně to odhadl a oba nás připravil o lepší umístění. Hned po skončení závodu za mnou přišel a omluvil se mi. To oceňuji. Řekl jsem mu, že tohle je způsob, jak se takové věci řeší, tedy z očí do očí,“ dodal čtyřnásobný mistr světa.

„Viděl jsem, že má problémy s pneumatikami,“ líčil Verstappen. „Tak jsem se snažil později brzdit, jenže jsem si zablokovala kola a narazil jsem do něj. To jsem samozřejmě nechtěl. Teď už vím, že jsem měl počkat, že by to byl lepší nápad, ale bohužel stalo se. Je to pro mě lekce,“ uzavřel Verstappen.