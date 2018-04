Už se zlobí i otec. Talentovaný jezdec by podle něj měl začít více přemýšlet

Je považován za jednoho z nejtalentovanějších jezdců formule 1, za svůj agresivní styl jízdy je však Max Verstappen velice často kritizován. Naposledy to bylo minulou neděli při Velké ceně Číny, kdy nesmyslně narazil do Sebastiana Vettela. Oba piloti skončili v hodinách a přišli tak o lepší umístění. „Jsem zklamaný. Max musí víc přemýšlet,“ prohlásil jeho otec Jos Verstappen.

Už před dvěma lety, při Velké ceně Belgie, byl Max Verstappen ostře zkritizován legendárním Niki Laudou. Nizozemský talent svou agresivní jízdou ohrožoval oba jezdce Ferrari, Sebastiana Vettela a Kimiho Räikkönena a po závodě tvrdil, že jeho manévry byly naprosto v pořádku. „Jestli si tohle myslí, tak by měl jít na psychiatrii,“ prohlásil tehdy Lauda.

Nyní se trojnásobný světový šampión do dvacetiletého mladíka pustil znovu. Při nedělní Velké ceně Číny ve čtyřicátém třetím kole v jedné ze zatáček narazil Verstappen zbytečně do vozu Vettela a oba skončili v hodinách. Jezdec Red Bullu svou chybu okamžitě uznal a svému soupeři se šel omluvit, avšak Lauda začal uvažovat o jeho inteligenci.

„Max je za to plně zodpovědný. Normálně s chybami rostete, on je ale stále menší. V takovém případě je to otázka inteligence,“ řekl svůj názor Lauda. Poprvé se Verstappena nezastal ani jeho otec, bývalý závodník F1 Jos Verstappen. „Předjetí Vettela nebylo správné. Byla to chyba úsudku,“ uvedl na webu Motorsport.com Jos Verstappen.

„Jsem zklamaný. Max prostě musí začít více přemýšlet. Nechci, aby měnil svůj styl jízdy, protože to, jak na startu závodu předjel dva lidi, bylo perfektní. Ale to potom. Takový druh manévru nechceme vidět. Musí to mít pod kontrolou a víc uvažovat nad tím, co chce udělat. Promluvíme si o tom,“ uzavřel šestačtyřicetiletý Verstappen.