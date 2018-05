Světoví šampióni kritizují Velkou cenu Monaka. Nuda, vraťte fanouškům peníze, říkají

Zatímco Daniel Ricciardo měl z vítězství ve Velké ceně Monaka neskutečnou radost, jeho soupeři závod zkritizovali, jak to jen šlo. „Od šestého kola jsme jen kroužili, a to doslova. Nebylo to skutečné závodění,“ prohlásil na webu BBC Lewis Hamilton. „Pro všechny to bylo velice nudné,“ dodal třiatřicetiletý pilot Mercedesu.

„Monako je závod s největší atmosférou, škoda jen, že taková nebývá i velká cena,“ zamýšlel se čtyřnásobný světový šampión, kterého v jeho názoru podpořil i Fernando Alonso. „Bylo to extrémně nudné. Možná to byl nejnudnější závod v historii,“ říkal zklamaně šestatřicetiletý jezdec McLarenu.

„Žádný safety car, žádné žluté vlajky. Bez nich je to nuda. Jen jsme odstartovali ze svých pozic z kvalifikace a na těch se jelo až do cíle,“ uvedl dvojnásobný mistr světa s tím, že divákům by se za takovouto podívanou měla vrátit část peněz za vstupenky.

„Moc se toho nestalo, jeli jsme ve vláčku. Ten, kdo jel v čele určoval rychlost a my ostatní jsme to odkroužili. Abych řekl pravdu, byla to opravdu nuda,“ přidal se jezdec Ferrari Kimi Räikkönen k Hamiltonovi a Alonsovi. „Tahle trať by se měla pozměnit,“ uzavřel lídr šampionátu Hamilton.