Bláznivá mise se blíží. První Čech si vyzkouší šílený kousek

To je síla! Český freestyle motokrosař Libor Podmol se chystá ve čtvrtek 28. června ukázat fanouškům drsný trik. Jako první Čech chce přeskočit na motorce rodinný dům! „Pořád nad tím přemýšlím, jak to udělat. Jasný plán zatím nemám. Důležité bude překonat prvotní stres," prozradil Podmol. Světový šampión v tomto adrenalinovém sportu začal současně trénovat na X-Games. Během července bude na olympiádě extrémních sportů obhajovat medailové umístění.

Když se na rodinný domek přijel Libor Podmol poprvé podívat, prohlásil, že by neměl být problém ho na motorce přeskočit. A v klidu zase odjel. „Při své druhé návštěvě jsem si vzal metr a pořádně dům přeměřil. Výsledek mě celkem znejistil," přiznává nejlepší český freestyle motokrosař. Domek ve vesničce, která se nachází nedaleko Benešova, měří na šířku přes 25 metrů. Podmol přitom na závodech létá do vzdálenosti 20 metrů. To je pořádný rozdíl.

„Trochu mě zneklidňuje, že je dům postavený do mírného kopce. Z rampy se tak budu muset dostat do větší výšky než obvykle," přibližuje Libor Podmol, loňský vicemistr světa. „Bude důležité, abych si odrazovou rampu podložil a vystřelila mě minimálně přes 10 metrů vysoko. To vidím jako klíčové," dumá pár dní před bláznivým pokusem.

Odraz jako kosmonaut

Pokud se mu povede první díl plánu, hned se bude muset soustředit na dopad. I tady bude pro závodníka pořádný rozdíl proti závodům. Při nájezdu totiž neuvidí dopad, ten bude skrytý za domem. „To bude velký nezvyk. Při rozjezdu totiž pokaždé kontroluji dopad, jestli tam nikdo není a zda je vše v pořádku. Nebudu vidět, kam vlastně skáču. Odrážet se budu jako kosmonaut, který se dívá jen do nebe," usmívá se Podmol, který v loňském roce předvedl jako první český freestyle motokrosař salto vpřed.

Při historicky prvním přeskoku rodinného domu na motorce bude k vidění Podmolův unikátní celonafukovací dopad. Vyrobeny byly zatím pouze dva kusy – ten druhý má vedle Podmola k dispozici Američan Travis Pastrana, legenda freestyle motokrosu. „Kdy jindy mám tuhle věc vyzkoušet než při tomto unikáním momentu. Airbag landing je měkčí než dřevo či hlína, skákání do něj je tak mnohem bezpečnější," dodává Podmol, kterého v červenci čekají X-Games.