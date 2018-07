Kornfeil i v Německu dojel v desítce, Márquezova nadvláda trvá

Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil skončil sedmý ve Velké ceně Německa a jen o dvě příčky zaostal za nejlepším výsledkem sezóny z minulého závodu Moto3 v Nizozemsku. Druhý český účastník mistrovství světa Karel Abraham dojel v královské MotoGP osmnáctý při triumfu mistra světa Marca Márqueze. Španělský pilot nenašel na Sachsenringu přemožitele od roku 2010, kdy triumfoval ve třídě do 125 ccm. Na to navázal dvakrát v Moto2 a nyní pošesté za sebou projel cílem první v nejsilnější kubatuře.

Kornfeil se pošesté v sezoně prosadil do první desítky, a to přitom stejně jako před dvěma týdny v Assenu neměl příliš výhodnou pozici na startu. V sobotní kvalifikaci si zajistil na roštu až 21. místo a sedmou řadu. Opět ale předvedl stíhací jízdu, v polovině závodu už byl desátý a patřil do vedoucí skupiny s šancí na další vylepšení sezónního maxima.

V úplném závěru všem ujel španělský lídr MS Jorge Martín, čelo pořadí se roztrhalo a Kornfeil v boji o šesté místo zůstal o 191 tisícin za Španělem Jaumem Masiou. Lépe ale na Sachsenringu dopadl jen předloni, kdy skončil čtvrtý. Před Velkou cenou České republiky, která se v Brně pojede 5. srpna, si Kornfeil polepšil o příčku na sedmé místo v pořadí MS.

Martín se v devátém závodě sezóny radoval z pátého letošního vítězství a upevnil si vedení před Kornfeilovým týmovým kolegou Marcem Bezzecchim z Itálie, který dojel na Sachsenringu druhý. Oba zbytku pole bodově odskočili, protože dosud třetí Ital Fabio Di Giannantonio v závodu po kontaktu s Martínem v boji o první místo upadl.

Márquezovi Německo svědčí

Márquez zvítězil s dvousekundovým náskokem před Valentinem Rossim z Itálie a krajanem Maverickem Viňalesem. S devíti výhrami v Německu, které navíc pokaždé slavil z pole position, se osamostatnil na druhém místě historického pořadí za legendárním Italem Giacomem Agostinim. Ten v 60. a 70. letech vyhrál německou GP třináctkrát.

Po pátém vítězství v sezóně vede pětadvacetiletý Márquez šampionát před Rossim už o 46 bodů a míří k pátému titulu v MotoGP a sedmému celkově.

Abraham po startu z osmé řady poskočil v samotném úvodu o osm pozic až na 15. příčku, ale na třetí bodovaný výsledek nakonec nedosáhl. Mezi jezdci, kteří závod dokončili, byl předposlední.

V Moto2 zvítězil Jihoafričan Brad Binder a triumfu se dočkal poprvé od přestupu po zisku titulu v Moto3 v roce 2016. Lídr šampionátu Francesco Bagnaia z Itálie po výjezdu mimo trať z úvodu závodu dojel až dvanáctý a Portugalec Miguel Oliveira díky čtvrtému místu snížil jeho náskok na sedm bodů.