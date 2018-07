Skvělé! Podmol bere na olympiádě extrémních sportů stříbro, na motorce z obchodu

Český freestyle motorkosař potvrdil, že patří ke světové špičce ve skoku do výšky. V konkurenci slavných amerických a australských závodníků vybojoval další medaili. Cenné kovy v této disciplíně sbírá od roku 2013. Přitom to na úspěch nevypadalo.

„Nevěřil jsem tomu, že to takhle dopadne. Sériová motorka značky Husqvarna neměla zprvu na hlíně skoro žádnou sílu. S mechanikem Petrem Veseckým se nám podařilo motor přenastavit. Vyšlo to skvěle," popisoval Podmol, mistr světa ve freestyle motokrosu z roku 2010.

Podmol soutěží Step-up na X-Games procházel bezchybně, ani jednou nemusel opravovat. To soupeři postupně vypadávali, nebo museli absolvovat druhý skok. O medaili rozhodla výška 12,5 metru. Tu překonali pouze tři jezdci. „Velice důležitý byl výběr stopy. Jedna házela více do výšky, druhá do dálky. Rozhodoval jsem se podle svých pocitů a podle toho, jak to zvládali soupeři. Vždycky jsem to propočítával v hlavě," dodal Podmol, loňský vicemistr světa. „Také jsem upravil svůj styl, oproti loňsku jsem skákal na placku."

S plackou v kapse do druhé disciplíny

Laťku ve výšce 13 metrů překonal pouze Australan Jarryd McNeil. Američan Colby Raha a Libor Podmol na druhý pokus neuspěli. O stříbru pro českého zástupce na X-Games rozhodl fakt, že na předchozí výšce Raha musel opravovat. „Na to jsem se soustředil. Chtěl jsem hlavně neudělat chybu. To může rozhodnout o barvě medaile. Jedná se o nové pravidlo," doplnil Podmol, který si dnešním stříbrem zajistil účast na příštích X-Games.

„Byla to velice důležitá medaile, vůbec první na X-Games pro Husqvarnu," prohlásil Podmol, kterého ještě dneska večer čeká druhá disciplína, a to Best Trick. Tam chce předvést světu novinku, zcela nový trik Running Surfer. Jde o variaci jeho triku Surfer Flip, při kterém se rozjíždí na rampu s nohami na sedle. Ve vzduchu poté bude švihat nohami. „Tuhle kombinaci ještě nikdo neudělal, tak to bude světová premiéra," konstatoval český freestyle motokrosař.