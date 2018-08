Britské ostrovy musel oželet. Abraham cítí, že už jede na limitu motorky

Plán, že při letní pauze před brněnskou Grand Prix s kamarádem projedou na motorkách britské ostrovy, Karlu Abrahamovi nevyšel. „Na poslední chvíli mu do toho něco přišlo, takže jsem na výlet zůstal sám, a to nešlo zvládnout,“ vysvětluje 28letý jezdec třídy MotoGP.

Domácí závod MS označuje pro sebe za nejtěžší v sezóně. „Je tady všude kolem mne nezvyklý mumraj. Doprovodných akcí, které musím absolvovat, začíná být už moc," vysvětluje Abraham. Jinak podle něj není způsob, jak se speciálně na domácí závod připravit. „V Brně není nějaká zatáčka nebo pasáž okruhu, kterou bych nesnášel a naopak miloval," říká český jezdec.

Letos má zatím veliký problém vůbec bodovat, dokázal to z devíti závodů pouze dvakrát. „Přece jenom je znát, že mám dva roky starou motorku a cítím, že už jedu zřejmě na jejím limitu," cítí technický handicap své privátní ducati. Vedle něj na podobně vysloužilém stroji závodí už jen Simeon, všichni ostatní mají mladší verze. „Belgičana sice porážím, další mi ale ujíždějí a to mě děsně štve. Situace je už frustrující, zkouším víc makat, být uvolněnější, jenže výsledkový efekt to moc nenese. Kdyby se mi teď v Brně podařilo dojet do patnáctého místa, bude to pro mě skvělé," připouští.

Věří v dohodu v MotoGP

Českého zástupce v královské třídě navíc trochu děsí i současné počasí. „Vedro je naprosto šílené, je obtížné v něm cokoli dělat. Na okruhu asi bude pařák jako v Malajsii. Pro mě by bylo optimálních dvacet stupňů, jenže těžko asi můžu něco takového čekat uprostřed léta," krčí rameny.

Radost mu nedělá ani opětovný problém s financováním Velké ceny, jelikož pořádajícímu brněnskému Spolku přiznalo ministerstvo školství, mládeže a tělo výchovy dotaci jen 39 miliónů korun místo původně slíbených sedmdesáti. „Jsem v té záležitosti díky otci trochu zainteresovaný, takže nechci vynášet nějaké soudy. Když se ale dají na misky vah náklady a to, co akce přinese celé republice, tak je jednoznačně výhodná. Hodně teď sice pobývám v Monaku, kde jsem našel druhý domov, tak by mě jako brněnského rodáka i patriota mrzelo, kdybych přišel o možnosti závodit před domácími fandy," přemítá Abraham.

Rozjela se už také jednání o jeho příštím angažmá. V roce 2019 by Abraham chtěl závodit s letošní verzi Ducati, ale stáj to zatím odtajnit nechce. „Tlačím na to, že chci tento model motorky. Na stole je snad vážně míněná nabídka, i když je potřeba doladit celý balík podmínek. Bavíme se nejen o tom, jaká bude motorka, ale i jaké náhradní díly, jací mechanici a obecně o podmínkách servisu. Také kolik bude všechno stát a zda mi bude něco hrazeno, co vlastně dostaneme od týmu. Těch nedořešených otazníků je ještě dost," naznačuje s tím, že odchod do Moto2 by bral až jako krajní řešení. „Pořád věřím v nějakou rozumnou dohodu v MotoGP, jen se musí najít schůdná cesta pro obě strany," říká.