Salačovi se splnil sen, pojede v Brně o světové body. Rád by se vešel mezi dvacítku nejlepších

„Když jsem se to dozvěděl, byl jsem strašně nadšený. Vždyť změřím síly s nejlepšími světovými jezdci v této kategorii. Bude to pro mě skvělá zkušenost," těší se Salač. Netroufá si odhadnout, jak by mohl na Masarykově okruhu o víkendu dopadnout. „Jdu naprosto do neznáma, navíc nikoli s úplně nejlepší motorkou. První trénink mi napoví víc. Moc si přeju skončit mezi nejlepšími dvaceti. A dojet si aspoň pro bod by bylo něco neskutečného," zamýšlí se nad svými ambicemi. „Pokud nevyjde ani jedno, budu mít aspoň hezké fotky, když mě bude někdo předjíždět," žertuje.

Zřejmě vezme zavděk nabídkou mnohem zkušenějšího parťáka Jakuba Kornfeila, aby se za něj v tréninku na několik kol zavěsil. „Když se za ním udržím, rád Kubovy pomoci využiju. Na rovinkách mu můžu být zase prospěšný já. Jsme kamarádi," prozradil Salač.

Bude pod tlakem

I když je ve třídě Moto3 nováčkem, dobře z minulosti pozná i některé další soupeře. „Třeba s takovým Bezzecchim, který je v celkové klasifikaci druhý, jsme se předloni koupali na hotelu v bazénu. Byla s ním velká sranda," zavzpomínal.

Z hlediště Masarykova okruhu mu bude od pátku do neděle fandit rodina i spousta kamarádů. „A taky zástupci sponzorů. Budu tudíž pod velkým tlakem. Tak snad v Brně něco předvedu," věří Salač. Moc rád by se pro příští sezónu prosadil do kubatury Moto3 natrvalo. „Zdá se, že je to na dobré cestě. Ale nechci nic zakřiknout."

Na motocyklu závodili Salačův táta i starší bratr. „Přestože museli oba skončit kvůli zlomeninám kotníku, moje volba byla i tak jednoznačná. Už ve dvou a půl letech jsem se posadil na minibike a pak postupoval pořád výš," líčí. Loni si i on zlomil stehenní kost a přes měsíc se léčil. Z nucené pauzy byl nešťastný. „Už bych si sice mohl udělat řidičák na malý motocykl, ale pořád to odkládám. Hrozně nerad bych totiž přišel v běžném silničním provozu k dalšímu úrazu. Motorky miluju a nechci být znovu bez nich," svěřil se.