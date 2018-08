Kornfeil slibuje něco bláznivého. Bude po 11 letech stát Čech v Brně na stupních vítězů?

V 11.00 do něj vyrazí z nejlepší pozice na roštu a nemůže nemít touhu napodobit Lukáše Peška, který jako poslední domácí jezdec přesně před 11 lety stál v Brně na stupních vítězů. „Vnímám, že po kvalifikaci očekávání ještě vzrostla, slyším to teď ze všech stran, ale nedělám si z toho těžkou hlavu. V závodě mi to asi probleskne. Ale vím, co mám dělat. Nechci chystat strategii v tom směru, že bych vyčkával a až poslední tři kola útočil. Pokud budu mít šanci, tak vpředu nasadím a slibuji fanouškům, že když se ta bedna povede, udělám něco bláznivého," vykládal Kornfeil.

Bezprostředně po kvalifikačním triumfu věřil, že jej přijde podpořit i hodně diváků. Po dvou deštivých letech je dnes v Brně podle všeho nebude odrazovat ani nepřízeň počasí. „Samozřejmě by bylo fajn, kdyby došli lidi právě na Kornfeila. To je to nejvíc, co pro mě může být," usmál se český jezdec, jenž skončil na domácí trati zatím nejlépe pátý.

#Moto3 Qualifying 🏁



CZECH IT OUT! @JakubKornfeil84 takes his first ever pole! And what a place to do it! On home soil 💪#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/g9LOa5uSsA — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) 4. srpna 2018

Pátá příčka je i jeho letošním maximem. Teď cítí, že by to mohlo být ještě lepší. Nervózní ale není. „Normálně, když jsem startoval z prvních řad, tak jsem býval dost vyklepaný. Nevím, čím to je, ale tady si to prostě užívám. Je to asi tím, že od prvního tréninku vše funguje a cítím od všech podporu," podotkl Kornfeil

Letos je z brněnské Velké ceny vysloveně nadšený. „Doma mě to hodně baví. Snažím se účastnit každé akce, kterou někdo vymyslí. Je tu obrovská hromada lidí, a když víte, že vám fandí, tak jsou to nepopsatelné pocity. Ani na motorce to nejde nevnímat. Lidmi jsou obsypané všechny tribuny, a i když máte špunty v uších, helmu a motor je hlasitý, stejně je slyšet, jak řvou. Je to, jako by hřmělo," líčil.

Pro závod by měl mít k dispozici zcela nový motor. „Když odstartuju dobře, tak se budu snažit jet dopředu. Ale když bude pofukovat, tak při výjezdu na áčko je protivítr. Jedu tam sám, rozrážím to. I když budu mít náskok dvě desetiny, tak mě stáhnou. Možná bude lepší šetřit gumy. Důležitá ale bude strategie, co mi ukážou na boxové zdi, abych věděl, kolik nás jede ve skupině," přemítal o scénáři závodu, který by mohl přinést už před polednem v Brně velkou českou radost.