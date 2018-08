Abraham se trápí. Nejraději by si vzal zpět motorku z minulé sezóny

„Jestli jsem spokojený, nebo ne? Docela těžká otázka, 41 vteřin za prvním sice není až taková tragédie, ale osmnácté místo v cíli mi stačit nemůže, a to tam ještě pár lidí popadalo," řekl Abraham, jenž byl rád alespoň za stabilní časy. „To je sice dobré, jenže nestačí to. Jezdci, kteří měli být za mnou, za mnou skutečně byli, ale chtěl bych víc," podotkl osmadvacetiletý jezdec, jenž v týmu občas na půl v žertu říká, že by si nejraději vzal zpět motorku z minulé sezóny, která byla lepší.

I v Brně se potvrdilo, že pokud se na trati nestane nic mimořádného, reálnou šanci na body letos Abraham nemá. „Jsem zastáncem toho, že jezdec vždy může jet trochu lépe. Nechci proto říkat, že to z mé strany v žádném případě líp nešlo. Bohužel si ale nemyslím, že nějak o moc. Limitu motocyklu jsme skutečně už hodně blízko," řekl Abraham.

Vymlouvat se jen na techniku ale nechtěl. „Na jednu stranu cítím, že už z toho víc nevymáčknu, na druhou to nikoho včetně mě nezajímá. Chci být víc vpředu, na pozicích, na které mám a na kterých jsem dokázal jezdit loni. To znamená získávat body, a když je dobrý den, tak být třeba v desítce," uvedl Abraham, jenž před rokem nasbíral 32 bodů. Letos má ale po deseti závodech na kontě pouze čtyři.

Řeší se budoucnost

Abraham intenzivně jedná o další budoucnosti. Rád by pokračoval v MotoGP a je v čilém kontaktu s týmem Reale Avintia Racing, který nabízí asi poslední volné místo v MS v královské kategorii pro příští rok. „Bavíme se teď skoro každý den a jsou to dlouhé debaty. Řešíme, co a jak, ale zatím ještě pořád není nic jasného. Vypadá to hezky a nadějně, ale není nic podepsaného, ani pevně domluveného, ani jsme si neplácli," řekl Abraham.

Před případnou dohodou však chce mít jistotu, že se nebude opakovat letošní situace, kdy se trápí s technikou. „Aby se nám nestalo, že podepíšeme něco a pak dostaneme materiál, se kterým budeme jezdit podobně jako letos. Byla by to ohromná škoda a myslím, že už nenávratná akce," dodal Abraham.