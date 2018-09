Kornfeil skončil jedenáctý. Na začátku nechtěl mezi divočáky

Kornfeil měl původně startovat z 12. místa na roštu, necelé dvě hodiny před startem ale jury rozdala celkem 13 jezdcům penalizace za příliš pomalou jízdu v kvalifikaci. Osmička včetně Kornfeilova týmového kolegy Marca Bezzecchiho, Enei Bastianiniho či Nicola Bulegy se posunula o 12 míst dozadu, český jezdec a další tři soupeři byli odsunuti na konec startovního pole a Dennis Foggia musel startovat z boxové uličky.

"S dneškem jsem rozhodně spokojený. Po startu z 26. pozice to byl celkem pěkný závod a pěkný boj. Na začátku jsem se snažil příliš neriskovat mezi těmi divočáky okolo. Pak to ale došlo do bodu, kdy se vlak začínal trhat, tak jsem musel začít pořádně tahat, abych se posunul dopředu. Jedenácté místo po všech těch problémech není vůbec špatné," uvedl český závodník v tiskové zprávě

Domácí favorit Martín, jehož se tresty nedotkly a startoval z pole position, zvítězil před svým největším rivalem Bezzecchim. Třetí dojel Bastianini. Český motocyklista bojoval ve skupince o osmé místo, nakonec skončil jedenáctý. V celkovém pořadí se na rozdíl jediného bodu přiblížil šestému Gabrielu Rodrigovi, který dvě kola před koncem upadl.

Abraham v šampionátu bodoval poprvé od červnové Velké ceny Katalánska, v níž si 13. místem zajel letošní maximum. Patnáctý byl i v úvodní Grand Prix sezony v Kataru.

Úřadující mistr světa Márguez sváděl až do konce na trati souboj se svým největším rivalem Andreou Doviziosem a Itala za sebou udržel. Po šesté výhře v sezoně vede pět závodů před koncem před Doviziosem už o 72 bodů.

VC Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcaňizu: Moto3: 1. Martín (Šp./Honda) 37:49,030, 2. Bezzecchi (It./KTM) -5,984, 3. Bastianini -6,045, 4. Di Giannantonio (oba It./Honda) -6,095, 5. Ramírez (Šp./KTM) -6,161, 6. Suzuki (Jap./Honda) -6,269, ...11. Kornfeil (ČR/KTM) -10,679. Průběžné pořadí MS (po 13 z 18 závodů): 1. Martín 191, 2. Bezzecchi 178, 3. Di Giannantonio 150, 4. Bastianini 133, 5. Canet (Šp./Honda) 118, 6. Rodrigo (Arg./KTM) 97, 7. Kornfeil 96. 12:20 Moto2, 1. Binder (JAR/KTM) 39:59,247, 2. Bagnaia -1,526, 3. Baldassarri (oba It./Kalex) -2,055, 4. Á. Márquez (Šp./Kalex) -2,396, 5. Schrötter (Něm./Kalex) -5,850, 6. Mir (Šp./Kalex) -6,205. Průběžné pořadí MS (po 13 z 18 závodů): 1. Bagnaia 234, 2. Oliveira (Portug./KTM) 215, 3. Binder 144, 4. Baldassarri 132, 5. Á. Márquez 126, 6. Mir 124.