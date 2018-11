Na Šestidenní v Chile přivezl manažer Pošík silný tým. Češi chtějí medaili

Hádek vybojoval titul mistra Evropy, Markvart a Kouble byli ve svých třídách bronzoví. Markvart se k enduru vrátil od motokrosu. V roce 2016 přispěl výrazně k bronzu na Šestidenní ve Španělsku, letos podával stabilně vysoké výkony a pomohl jimi ke stříbru v evropské soutěži národů. Dvacetiletý junior Kouble sice jede na svoji první Šestidenní, ale výkonnostně patří k seniorské špičce.

„Nepočítáme se mezi favority, ale nikdo nemá tak vyrovnaný tým směrem vzhůru jako my. Navíc některé soupeře postihla zranění, která se nám snad vyhnou. Podle regulí už se neškrtá výsledek nejhoršího jezdce, takže každá ztráta je pro tým fatální," zdůraznil Pošík.

Tovární podpora dodává klid

Do dějiště soutěže se česká výprava přesunula letecky na konci minulého týdne, pečlivě zabalená technika putovala vodní cestou. „Soutěžní i doprovodné motorky a další vybavení jsme poslali lodí v kontejnerech. Do Chile dorazilo všechno v pořádku, byť do depa se zpožděním. Všechno ale stíháme. Sami jsme odlétali 2. listopadu, a ne nalehko. Každý si vezl ještě přední vidlice a brzdový kotouč, tlumiče, řídítka, ližiny, kostry, startovací segmenty a spoustu dalších nezbytných dílů. Čas v dějišti jsme trávili pečlivým studováním trati, zejména rychlostních testů, a přípravou motorek na víkendovou přejímku. Všichni kluci jedou na strojích KTM s tovární podporou. Vždycky je to lepší i z hlediska oprav," líčil Pošík.

Centrem soutěže je přímořské středisko Viňa del Mar, na které mají krásné vzpomínky českoslovenští fotbalisté, kteří si z Chile přivezli v roce 1962 stříbrné medaile... „Když použijeme českou chytrost a taktiku, vydrží technika a nikdo se nezraní, máme obrovskou šanci uspět. Musíme jet s rozvahou a opírat se o naši přednost z letošních závodů, kde jsme všude fungovali jako soudržný tým, což není u ostatních úplně běžné. Kluky spojuje i to, že všichni startují za pražskou Duklu, kam se motocyklový sport vrátil po čtvrt století. To je můj splněný sen, vždyť dukláci byli v minulosti u všech patnácti vítězství ve Světové trofeji," přiznal Pošík, který má ve sbírce vítězství ve Světové trofeji, Stříbrné váze i mistrovství světa klubů.