MMR by mohlo dát na příští ročník brněnské Grand Prix 60 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mohlo dát na příští ročník motocyklové Velké ceny v Brně až 60 milionů korun. Novinářům to dnes řekl bývalý primátor Brna a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. ČTK to potvrdil Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva. Podle něj MMR jedná o částce s ministerstvem financí.