Kornfeil vstoupil do sezony 10. místem v Kataru. Dvakrát byl málem na zemi

Pro premiérové vítězství si dojel Japonec Kaito Toba, jenž v cílové rovince na okruhu v Losailu předstihl Itala Lorenza Dalla Portu. Třetí byl vítěz kvalifikace Arón Canet ze Španělska.

Pětadvacetiletý Kornfeil se po startu ze 14. místa držel většinu závodu v hlavní skupině více než deseti jezdců. Nakonec ho od vítěze dělila necelá sekunda (0,903). Jeho o osm let mladší krajan a kolega z týmu Redox PrüstelGP Salač, jenž vstupuje do premiérové sezony v MS, dojel do cíle s odstupem více než půl minuty.

"Celý závod to byl pěkný souboj, který jsem si moc užil. Bylo by to ještě o něco lepší, ale pneumatiky mně odešly už kolem poloviny. Měli jsme měkkou směs, od které to šlo očekávat, ale zároveň jsme věděli, že střední tvrdost s naším strojem nefunguje. Mé cíle byly v tomto závodě mnohem vyšší, ale zároveň vím, že i malá chybička mohla být fatální. Už tak jsem byl dvakrát málem na zemi. Byl to hodně těsný souboj, ale pocity z něj jsou vesměs pozitivní, což je důležité," řekl po závodě Kornfeil.

Závod třídy Moto2 vyhrál na okruhu v Losailu Ital Lorenzo Baldassarri.