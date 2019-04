Kornfeil se po pádu na GP Ameriky podrobil operaci

Kornfeil do závodu odstartoval z patnácté pozice a pohyboval se v čelní skupině, kde se přetahoval o desáté místo s Romanem Fenatim. V desátém kole před ním jedoucí italský závodník upadl a šestadvacetiletý kyjovský rodák neměl šanci se mu vyhnout. Pro oba tak Grand Prix skončila v kačírku, český jezdec navíc utrpěl zlomeninu klíční kosti.

"Měl jsem výborný start a hned jsem 'smáznul' nějakých osm pozic. Byl to pěkný souboj, pořád se předjíždělo a jízdu jsem si moc užíval. Jednou si tam na mě Fenati hodně tvrdě vyšlápl, tak jsem si řekl, že je potřeba mu to vrátit. To jsem udělal a v něm pochopitelně, jak se říká, bouchly saze," popsal Kornfeil v tiskové zprávě souboj s jezdcem, jenž je znám svým nevybíravým, až agresivním chováním na trati. Do MS se letos Fenati vrátil poté, co loni v září během Velké ceny San Marina zmáčkl brzdu soupeři a do konce sezony přišel o závodní licenci.

"V nekonečné pravé zatáčce kolem věže se dostal pode mě a já viděl, jak mu ujíždí zadek. Dostal highsidera a já nemohl nic dělat. Jeho motorka mě smetla a já tvrdě sletěl k zemi. Ještě na okruhu mně udělali rentgen a ten potvrdil zlomeninu pravé klíční kosti. Doufám, že se dneska podaří všechno vyřešit, abych mohl zítra odletět domů," uvedl Kornfeil po nedělním závodu v Texasu.

Mistrovství světa pokračuje za tři týdny Velkou cenou Španělska v Jerezu.