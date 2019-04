Kdo je příjemcem dotace? ptá se Babiš. Vláda přerušila jednání o penězích pro motocyklovou Velkou cenu

Vláda dnes přerušila jednání o poskytnutí státní dotace motocyklové Grand Prix České republiky v Brně, která by měla dostat 65 milionů korun. Vláda chce zjistit, kdo bude konkrétním příjemcem dotací. Na tiskové konferenci po jednání to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

"My bychom rádi dostali detail toho, kdo je finální příjemce peněz. Bylo by potřeba se znovu podívat na náklady a příspěvky. Informace dostala za úkol zjistit do příštího týdne ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová," uvedl Babiš.

Součástí materiálu bylo i poskytnutí dotace filmovému festivalu v Karlových Varech. Ten by měl stejně jako v předchozím roce dostat od státu 30 milionů korun.

Loni stát na pořádání motocyklové GP vyčlenil 39 milionů korun. Loňský ročník skončil ve ztrátě 31 milionů. Velká cena se v Brně pojede 4. srpna. Město dá na letošní ročník 15 milionů korun místo tradičních deseti. Jihomoravský kraj zvýšil podporu rovněž o pět milionů korun na 25 milionů.

Velké ceně hrozil v minulosti zánik, protože ji předešlý pořadatel Automotodrom Brno nechtěl pořádat kvůli její ztrátovosti. Politici z kraje a města se proto dohodli, že závody zachrání a bude je pořádat spolek kraje a města.