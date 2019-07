Hvězda trpí bolestmi. Na vozíku spřádá plány na novou výzvu

Trpí bolestmi, ale rve se s osudem. Freestyle motokrosový šampion Libor Podmol si před dvěma měsíci zlomil obě nohy, podstoupil několik operací a bylo jasné, že na závodění musí na nějaký čas zapomenout. Funguje na vozíku, ale v hlavě spřádá plány, jak být co nejrychleji zpátky na motorce. „Každý den dávám nohy do magnetického tunelu, jím spoustu doplňků, které by mi měly pomoci, jako třeba houby ze Sibiře či z Himalájí," prozrazuje Podmol. K tomu maká si činkami a chystá se na novou výzvu.