Závodníci MotoGP zkusili hokej. Mir se bezpečněji cítí na motorce

Byl to možná trochu riskantní krok, ale promotér světového šampionátu silničních motocyklů nakonec už nebránil nápadu, aby si někteří jezdci vyzkoušeli sport, který proslavil Brno podobně jako motorky.

Se šesti hokejisty brněnské Komety (Vejmelka, Bartejs, Pyrochta, Hruška, Holík, Kratochvíl) si tak ve čtvrtek po poledni mohlo zatrénovat nejen české trio Karel Abraham, Jakub Kornfeil, Filip Salač, ale i španělský závodník královské Moto GP Joan Mir, Ital Luca Marini a Němec Marcel Schrötter.

„Ta myšlenka, že by si motocykloví jezdci před závodem v Brně dali hokej, tady byla už v minulosti, ale vždycky to padlo jako moc velké riziko. Letos to Dorna konečně posvětila, tak jsme toho využili," uvedl Abraham.

Motocykloví závodníci si zahráli hokej. Na snímku je Karel Abraham.

Igor Zehl, ČTK

Motocyklisté oblékli kompletní výstroj – speciální černé dresy s logem titulárního partnera brněnského závodu, navíc měli na zádech jmenovky a čísla ze svých závodních strojů. Byl to Schrötter, kdo svou dovedností všechny překvapil. „V mládí jsem hrával hokej, takže jsem si to užil včetně střelby na elitního českého brankáře," přiznal šestý muž průběžného pořadí kategorie Moto2.

Naopak Mir stál na bruslích poprvé v životě a ještěže měl na opírání hokejku, jinak mohla být jeho účast v brněnské Velké ceně ohrožena. „Na motorce se cítím daleko bezpečněji. Fascinovalo mě, kolik věcí jsem na sebe musel obléknout a jak to na ledě zvládli ostatní kluci z paddocku," prohlásil Španěl.

Zleva Marcel Schrötter, Karel Abraham, Filip Salač, Jakub Kornfeil, Joan Mir a Luca Marini.

Igor Zehl, ČTK

Abraham se projevil jako brněnský patriot a slíbil, že když mu to přes zimu vyjde, zajde fandit Kometě. „Bylo to perfektní, i když brusle jsem oblékl po více než roce," usmíval se a zval hokejisty, ať přijdou na Masarykův okruh o víkendu povzbudit jeho. Nakonec si udělali všichni společnou fotku a zážitek to byl pro obě strany.