Letní trable. Místo exotického výletu zůstal Abraham v Biškeku bez motorky

Těšil se na prázdninové dobrodružství v Kyrgyzstánu. S kamarádem měli naplánováno, že ujedou přes devět tisíc kilometrů cestou domů po dvou kolech. Motocyklový čundr Karla Abrahama ale záhy skončil. Měsíční pauzu v MS před Brnem si chtěl jediný český jezdec ve třídě MotoGP zpestřit červencovým výletem po Střední Asii, jenže po příletu do Biškeku zjistil, že na místě chybí to nejdůležitější – motocykl.

Abraham nejdřív nechápal, co se děje, a pak se naštval. „Transport mašin měli obstarat Poláci, kteří na to mají speciální agenturu. Komunikace s nimi trochu vázla, ale dva dny před odletem poslali adresu, kde budou motorky k vyzvednutí, což mě uklidnilo," líčí 29letý závodník, kterému už při přestupu uletěl spoj a musel tam neplánovaně nocovat v Moskvě a zakoupit novou letenku.

„To byl jen drobný problém z pohledu toho, že v Kyrgyzstánu o našich motorkách neměli ani páru," vykládá zklamaně o nepovedené dovolené.

Závodníci (zleva) Karel Abraham a Jakub Kornfeil – české naděje pro Velkou cenu České republiky v Brně.

Igor Zehl, ČTK

Přes ubezpečování, že motocykly jsou už blízko, brzy pochopil, že téměř rok plánovaný výjezd končí v podstatě dřív, než začal. „Nejdřív jsme poslouchali nějaké kecy, ale záhy nám ten polský šéf vzkázal, ať si radši koupíme letenku domů. Já mu přitom už při objednávce kladl na srdce, jak je důležité mít motorky přichystané na daný termín, protože trip byl přesně spočítaný, abychom se stihli vrátit domů před brněnskou Grand Prix," lamentuje Abraham, jenž chystal cizokrajnou trasu mj. přes Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Gruzii.

Abraham: Nechal jsem v tom přes padesát tisíc

„Stálo nás to hromadu peněz a času, nechal jsem v tom přes padesát tisíc korun a oni si nám ještě dovolí napsat, že jsou vlastně rádi, že motorky nedorazily, protože prý bychom takovou cestu nemohli zvládnout. Tohle ale nebyl jejich problém, měli zajistit přepravu a víc neřešit," říká Abraham, jenž před lety přitom absolvoval podobný čundr po jihoamerické Patagonii.

Italská motocyklová legenda Valentino Rossi (vlevo) a Karel Abraham na tiskové konferenci před Velkou cenou České republiky.

Igor Zehl, ČTK

Nyní vypátral, že jeho motocykl se objevil v Biškeku až se zpožděním devíti dnů. „První reakce té polské společnosti byla, že se teď už na nás vyprdnou," kroutí hlavou. Teď řeší, jak dostat svůj stroj zase domů a tak trochu si udobřit přítelkyni. „Hanča chtěla, ať s ní jedu do Řecka, ale to je odpočinek, který já zrovna moc nemusím, takže jsem si prosadil výlet na motorkách, což by pro mě byl daleko lepší relax než nějaké moře," vysvětluje.

Angličan se vypařil

„Takhle jsem v podstatě vyhodil peníze z okna, protože druhá strana nedodržela, co slíbila. Navíc mě ten Polák už ignoruje, když po něm chci nějakou náhradu a ještě mám motorku někde v luftě. Jak jsem nakvašeně seděl doma, alespoň jsem si vyměnil olej u dalších pěti svých motorek, na což není přes rok čas," snaží se Abraham alespoň trochu zlehčit situaci.

Motocykloví závodníci si před Velkou cenou v Brně dokonce zahráli hokej. Na snímku je Karel Abraham.

Igor Zehl, ČTK

Už jen odevzdaně připomene historku, jak před pěti týdny v Assenu neznámému člověku v nouzi půjčil 150 eur.

„Angličan se synem, s pěkným drahým autem. Trochu jsem počítal s tím, že mi ty peníze štípne, ale říkal jsem si, že třeba má opravdu problém. Kdybych mu nepomohl, byl bych na sebe naštvaný. Tak jsem mu půjčil sto padesát éček, od té doby se po něm slehla zem," vypráví Abraham a mohl by si společně s Vančurou říct, že tento způsob léta zdá se mu být poněkud nešťastným.