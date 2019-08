Nemá papíry, jezdí vlakem a motorkám obětuje vše. Vydrápe se český talent na vrchol?

Za dvanáct měsíců, od debutu na Masarykově okruhu, se život sedmnáctiletého rodáka z Mladé Boleslavi totálně změnil. „V září loňského roku jsem ve škole dostal individuální plán. Mám teď mnohem více času na trénink, práci s motorkou, na všeobecnou přípravu. Současně ale trošku postrádám kluky ze školy a prostředí, na které jsem byl zvyklý. Není úplná sranda být v tomhle věku odříznutý od kamarádů. Ale mojí absolutní prioritou jsou nyní motorky. Těm chci obětovat vše," má jasno Salač.

Velký zádrhel pro něj představuje fakt, že ještě nemůže řídit automobil. „Nemám papíry, tudíž musím cestovat vlakem, což zabere hodně času. V letním počasí je to navíc hodně únavné. Můj nynější život totiž není jen o jízdě na motorce, jak si někteří myslí. Když jedu na trénink, tak jsem celý den pryč z domova. Nejradši vyrážím do Prahy na Duklu, kde si dám dva tréninky za den, a pak jsem se sebou spokojený. Často mířím na horolezeckou stěnu," prozrazuje netradiční způsob přípravy.

„Věděl jsem už asi dva roky, že jde o vhodný doplněk přípravy. Ale prvně jsem lezení zkusil až nyní v červenci po GP Německa na Sachsenringu. Když jsem vyrazil na stěnu prvně, hned jsem šel osmnáctimetrovou. A při pohledu z vrchu dolů jsem byl doslova pos.... Jde o výborný trénink na hlavu. A rovněž člověk zapojí svaly, o nichž ani pořádně neví. Navíc se hodně posilují prsty, jde o koncentraci, člověk získává sebedůvěru, přemýšlí. Určitě se odbourává strach. Je u toho velká tepovka. Asi ne z vyčerpání, ale z přívalu adrenalinu. Uvidíme, jak to pomohlo," krčí rameny Salač.

Právě brněnský závod si člen německého týmu Redox Prüstel GP v kalendáři několikrát podtrhnul. „Masarykův okruh mi sedí, vyhovuje mému jezdeckému stylu. Rychlé zatáčky mi jdou. Určitě mám více najeté třeba některé okruhy ve Španělsku. Ale pochopitelně trať v Brně znám. Letos jsem tam byl jednou trénovat na šestistovce," vypravuje.

„Mám v hlavě, jakou stopu pojedu na závodní motorce. Pokusím se s týmem domluvit, že od soboty nasadíme nový motor. Pokud to vyjde, mohl by se vydařit dobrý výsledek. Věřím v elitní desítku, při ideální konstelaci můžu být mezi pěti nejrychlejšími," prohlašuje sebevědomě Salač.

Jeho dosavadním maximem je třinácté místo právě z bitvy na Sachsenringu 7. července letošního roku. „Vážně ta pětka není nemožná. Vždyť jsem se pohyboval při předešlých závodech mezi deseti nejlepšími. Chce to jen trošku štěstí. Stále více se sžívám s týmem, nabral jsem větší sebevědomí. A já navíc do brněnského závodu půjdu s mimořádným nasazením," slibuje fanouškům Salač.

Hodně bude navíc spoléhat na rady španělského vicemistra světa Héctora Faubela, s nímž začal spolupracovat po květnové GP Španělska na okruhu v Jerezu. „Známe se už tři čtyři roky. A v Jerezu mě napadlo, že by mi mohl pomoci. Vždyť já málem v minulé sezoně závodil v jeho týmu, který provozuje v mistrovství světa juniorů," vypravuje Salač.

Pětatřicetiletý Španěl, který během kariéry absolvoval 177 Grand Prix a šestadvacetkrát byl na stupních vítězů, je pro mladého Středočecha nepřeberným zdrojem poznatků a zkušeností. „Pomáhá mi z hlediska psychického i fyzického. Nikdo jiný by mi stejné rady nedal. Zná jednotlivé okruhy, takže řekne, která stopa je ideální. Jede na prohlídku trati na skútru. Když vidí rychlejší jezdce, jak konkrétní úseky jedou, tak třeba koriguje i moje použití rychlostních stupňů. Před závodem mě motivuje, probíráme společně strategii. Zatím se potkáváme jen na závodech. Ale v zimě určitě pojedu za ním do Španělska a budeme spolu trénovat," plánuje Salač.

„Héctor mi říká, jak vynaložit síly během závodu. Ale je fakt, že mi poradil, na co bych se měl zaměřit v přípravě. Po závodech na Sachsenringu byla pauza tři týdny. Já trénoval fakt hodně, zatímco většina ostatních závodníků byla na dovolené. Doufám, že v Brně se to vyplatí," vyhlíží Salač netrpělivě nadcházející bitvy o body v mistrovství světa a má jasno, že využití bývalých jezdců jako trenérů představuje obrovské terno. „Nejde o nutnost, ale pomůže to. Nikdo jiný by mi stejné rady nedal. V naší kategorii rozhodují tisíciny, jde o detaily. A spolupráce s člověkem, který strávil v šampionátu třináct sezon, je obrovským posunem."