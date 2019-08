Překvapení. Salač byl v tréninku rychlejší než Kornfeil

Prozatimní pole position si vyjel Argentinec Rodrigo, ale pořadí na startovním roštu určí až sobotní dvoudílná kvalifikace. V královské MotoGP skončil Karel Abraham jednadvacátý, nyní mají před sebou druhý tréninkový díl jezdci Moto2.

Kornfeil, jenž v Brně obhajuje loňský bronz, za Salačem zaostal jen 139 tisícin. Jenže ve vyrovnaném poli nejslabší třídy, kde se šestnáct jezdců srovnalo ve vteřině, to stačilo až na 18. příčku.

Sedmnáctiletý Salač nečekaně drží poslední místo zajišťující přímý postup do druhé části kvalifikace. Naopak Kornfeil se musí pokusit v sobotu ráno v posledním tréninku zlepšit alespoň na to čtrnácté místo, jinak bude muset česká naděje na stupně vítězů při nedělní Grand Prix zasáhnout zítra hned ve 12.35 h do úvodní kvalifikace. Z ní ale postoupí do rozhodující části boje o rošt pouze čtyři nejrychlejší.

Tréninky na GP České republiky Moto3: 1. Rodrigo (Arg./Honda) 2:08,125 2. Arbolino (It./Honda) -0,200 3. Suzuki (Jap./Honda) -0,308, ...14. Salač -0,888, 18. Kornfeil (oba ČR/KTM) -1,027. MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:55,802 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,023 3. Miller (Austr./Ducati) -0,269, ...21. Abraham (ČR/Ducati) -1,760.