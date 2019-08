Salač odstartuje z páté řady, Kornfeilovi ani déšť štěstí nepřinesl, Abraham bral 20. místo

Sedmnáctiletý Filip Salač odstartuje do zítřejšího brněnského závodu Grand Prix České republiky z páté řady. Zajel za deště 14. čas, což je pro něj druhý nejlepší kvalifikační výsledek v MS třídy Moto3. Hodně smutný je naopak Jakub Kornfeil, který nedokázal zrychlit a v kvalifikaci obsadil dvacáté místo a bude stát až v sedmé řadě. Útok na vysněné stupně vítězů bude mít obhájce bronzu na Masarykově okruhu moc těžký. Dvacátý skončil v kvalifikaci MotoGP také Karel Abraham.

„Věděl jsem, že když zaprší, bude pro mě sobota extrémně těžká. Jenže počasí ovlivnit nemůžu a teď musím všechno vsadit na jednu kartu a v neděli, kdy pršet nemá, rychle vyletět zezadu. Už jsem i takové závody jel," tvrdil Kornfeil, jenž loni v Brně startoval z pole position. Letos pro něj boj o startovní pořadí dopadl ale hodně špatně.

Sobotní předpověď počasí bohužel pro Kornfeila vyšla do puntíku. Na Masarykově okruhu ráno intenzivně pršelo, což všem vylučovalo zlepšit páteční tréninkové časy. Potom sice vykouklo sluníčko, jenže další silná přeháňka přišla krátce po poledni i při první části kvalifikace a na vodě se českému jezdci nepovedlo zajet dostatečně rychlé kolo.

Český závodník Jakub Kornfeil při sobotním tréninku na VC České republiky ve třídě Moto3.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Stalo se mi letos bohužel už počtvrté, že jsem nezajel čas potřebný ke startu i ve druhé kvalifikaci, ale doma to jasně mrzí nejvíc," připustil 26letý Kornfeil, jenž se během čtvrthodinového limitu nedokázal probít mezi čtyři postupující do rozhodujícího boje s elitní čtrnáctkou. V ní se naopak díky tréninkovým časům z pátku udržel jeho o devět let mladší týmový kolega.

Jak vody na dráze postupně přibývalo, ve druhé části kvalifikace šest závodníků dosáhlo ještě pomalejších časů než nepostupující Kornfeil (2:20,363). Všichni už samotnou účastí v ní měli zajištěnou pozici před ním. Salač stihl sedm kol, nejlepší bylo to poslední a nakonec ho docela těšila 14. příčka. „Věřím, že při závodě dokážu zaútočit na první desítku," doufal.

Český motocyklista Filip Salač v akci při tréninku na VC České republiky v kategorii Moto3.

Luboš Pavlíček, ČTK

Pole position si vyjel s převahou čtyř desetin už počtvrté v kariéře Ital Tony Arbolino, tentokrát ale v den svých devatenáctých narozenin. Potvrdil se navíc odhad českých závodníků, že kvalifikaci ovládnou jezdci Hondy, do první řady nikoho nepustili. Nedělní závod se má jet ale na suchu, takže odlišné podmínky mohou míchat pořadím.

Smolařem je Argentinec Gabriel Rodrigo, jemuž sice na kontě zůstal z pátku letos nejlepší brněnský čas třídy Moto3 (2:08,125), jenže hned v dalším kole si při pádu zlomil pravou klíční kost a utrpěl i zlomeninu pánve, takže okamžitě letěl k operaci na specializovanou barcelonskou kliniku a v Brně tak 11. muž celkového pořadí startovat nemůže.

Není to pecka, uznal Abraham

Pole position v MotoGP získal s neuvěřitelnou převahou Marc Márquez. Na osychající trati to byla docela loterie s pneumatikami, nakonec nejlépe volil španělský obhájce titulu. Karel Abraham se nedostal do druhé části kvalifikace, která je v královské kategorii vyhrazena jen dvanácti nejlepším. Nedělní závod pojede ze sedmé řady, z úplně stejné pozice jako Kornfeil.

„Samozřejmě bych si přál lepší umístění, tohle není žádná pecka, ale nechci být negativní. Lepší čas jsem tady na mokru nedal a spíš bych zůstával otevřený tomu, že v neděli dokážu zajet tak, abych otevřel potřetí v sezoně cestu do bodované patnáctky," naznačil Abraham.