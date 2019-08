Gumy tak trpěly, že jsem to několikrát mohl někde složit, líčil Abraham

Jak vidíte svůj kvalifikační výsledek?

Není to pecka, ale neřekl bych, že jsem nespokojený. Chtěl jsem odjet kvalifikaci bez zastávky na jeden zátah, jenže v předposlední zatáčce mně ujelo zadní kolo tak, že mě to vlastně hodilo na boxovou uličku, tak jsem alespoň přezul novou zadní gumu a snažil se tam ještě dát co nejlepší čas.

Byla to na osychající trati, kde ale zůstávaly hodně mokré úseky, velká loterie s pneumatikami?

Ke konci to i už ve výjezdech vysychalo opravdu dost, takže pak gumy trpěly. Přehřívaly se a opravdu hodně klouzaly. Několikrát to bylo na hranici pádu. Poslední kolo jsem si ale řekl, že buď to opravdu složím, nebo se zlepším. Nakonec jsem se dostal pod 2:07, což nepovažuju za špatné s ohledem na to, že se nejelo na mokru ani na suchu. To je vždycky na prd.

V neděli odpoledne při závodě MotoGP podle předpovědi déšť nehrozí, můžete tak všechna sobotní data hodit do koše?

Skutečně je asi pro závod nevyužijeme, ani se nedá z těch časů moc usuzovat, ale zkušenost s přilnavostí na vodě se vždycky hodí. Zrovna v tomhle směru potřebujeme posbírat info pro budoucnost o tom, jakou tendenci chovat se na mokru mám já i motorka Na rovinu ale přiznám, že budu raději, když v neděli pojedeme na suchu.

Odstartujete z dvacátého místa, skutečně si troufáte zaútočit letos potřetí na body?

Pořád věřím, že patnáctka pro mě není daleko a že se dokážu porvat o bodované umístění. Ideální by bylo se hned po startu ještě o pár pozic zlepšit, i když mi letos začátky závodů moc nejdou. Pokud se tam rychle neudělají větší rozestupy, tak si ale naději dávám. Motorku bych měl mít připravenou dobře.

Co jste říkal kvalifikační dominanci Marka Márqueze. Navíc s podobně výraznou převahou vyhrál i jeho bratr Alex v Moto2?

Zřejmě to mají v rodině, bylo to právě o těch specifických podmínkách, jaké obutí zvolili. Ale třeba u Marka Márqueze je za každé situace vidět, že má navrch a oproti soupeřům i něco navíc, protože zase jen on správně trefil vyjetou kolej. Nechci říkat, že měl štěstí, ale Miller ke konci zkusil něco podobného, jel i lepší mezičasy, jenže stačilo trochu vody na dráze a šel na tlamu.